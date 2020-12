Dan Barna spune că se va testa de Covid înainte de întâlnirea cu Klaus Iohannis

Întrebat dacă se va întâlni personal cu Klaus Iohannis la negocierile privind desemnarea unui premier, Dan Barna, aflat în carantină la domiciliu după ce a fost găsit pozitiv la Covid, a spus: "Mâine mi se încheie perioada de izolare. De mâine încolo sunt operațional și pentru întâlnirilea acestea directe".

Întrebat dacă se va testa, acesta a spus: "Categoric voi face o verificare tocmai pentru a fi sigur că lucrurile sunt în regulă și nu doar că a expirat perioada de izolare".

"Miza acestor consultări este să creăm o coaliție și să creăm o majoritate în Parlament și, evident, apoi un Guvern cu o agendă clară, reformatoare. Aceasta este de fapt prioritatea pentru USR PLUS la aceste negocieri, este ceea ce noi am susținut de patru ani în Parlament. E momentul ca prin votul de duminică al cetățenilor ca USR PLUS se facă parte din majoritatea de guvernare, din coaliția de guvernare", a mai spus liderul USR.