Dan Barna: USR este viitorul politic al României. Că se va întâmpla într-un an, în cinci, este un proiect de termen lung

Barna a mai afirmat că Elena Lasconi va deveni preşedintele României şi o susţine cu toată energia şi a dat asigurări că rezultatul la alegerile parlamentare va fi mai bun decât la locale.

Dan Barna a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că ar sfătui-o pe preşedinta USR, Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidenţiale, că aibă o prezenţă cât mai consistentă în comunicarea publică şi să vină cu răspunsuri la toate atacurile care vin. ”Am văzut faptul că Elena Lasconi este nu un candidat credibil ci un candidat cu şanse reale de a deveni preşedintele României din valul de atacuri care vin la două trei zile, în mod constant. Poate ce am greşit în campania mea, am considerat o parte din atacurile ridicole, am considerat că trebuie ignorate, că sunt nişte aberaţii. Nu, eu cred că trebuie răspuns la fiecare atac şi face foarte bine lucrul ăsta, am văzut pe pe fiecare atac a venit o reacţie, un răspuns, o clarificare, tocmai pentru a arăta disperarea pe care o încearcă acum PSD şi PNL, când văd că le fuge pământul de sub picioare şi Elena Lasconi va fi viitorul preşedinte al României”, a arătat Barna.

Întrebat dacă o susţine pe Elena Lasconi în această campanie prezidenţială, Barna a răspuns: ”O susţin cu toată energia, chiar în aceste zile organizez o vizită pe care Elena Lasconi să o facă aici, la Strasboug, în Parlamentul European, să discute cu liderii europeni”. El a respins zvonurile că nu ar fi alături de Lasconi. ”Evident că toate aceste să zicem bârfe inventate despre imaginare nesusţineri vin tot de la oponenţi politici, fie de la pseudo influenceri. Nu este adevărat, sunt postări şi ale mele şi ale colegilor mei, prezenţă la evenimente, am fost alături de la la Sibiu”. ”Nu cred că este cineva în această ţară care se îndoieşte de încrederea mea în USR. Am preluat acest partid într-o situaţie dificilă, l-am adus la acel 23% istoric la europarlamentare, am făcut împreună campania Fără Penală, am dus acest partid la guvernare, s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu un preşedinte care şi-a trădat electoratul, ştim foarte bine ce a făcut Iohannis”, a mai spus europarlamentarul USR.

Dan Barna a subliniat că ”acest proiect, USR, este viitorul politic al României”. ”Că se va întâmpla într-un an, în cinci, este un proiect de termen lung şi cred în acest lucru. Crezând cu toată inima mea că USR este un partid care o să conteze pe termen lung în România, evident că o susţin pe Elena Lasconi pentru că este, în momentul de faţă, candidatul partidului. Toţi suntem aliniaţi în spatele lui şi avem încredere că va obţine un rezultat la parlamentare care va fi semnificativ mai bun ca cel de la locale”, a afirmat Barna.

Despre ce scor va avea USR la alegeri, Barna a răspuns: ”Nu vreau să fac pariuri de cifre, dar va fi un rezultat semnificativ mai bun şi Elena va deveni preşedintele României pentru că este momentul acela de acumulare în societate în care spunem unde mergem noi”.