Dăncilă: ”Consider că aduc un plus pe listele PSD!”

Dăncilă a adăugat că Liviu Dragnea, aflat în închisoare, a discutat cu lideri din Teleorman astfel încât ea să nu se regăsească pe listele PSD. „Tocmai prezenţa mea pe liste va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influenţă în partid”, a mai precizat fostul şef al Guvernului.

„Sunt multe zvonuri care au apărut în ultma perioadă, care vor să dezbine PSD sau să îşi concentreze energia pentru a combate aceste zvonuri şi a nu se concentra în câştigarea alegerilor parlamentare. Consider că aduc un plus pe listele PSD din trei puncte de vedere: mai intâi pentru faptul că în opinia publică au fost aduse două lucruri în ultimii ani şi mă refer la acuzaţiile de corupţie şi subminare a legilor justiţiei. Personal nu am nicio legătură cu acestea, deci nu văd niciun motiv să nu mă pună pe liste. Cât am fost preşedintele PSD am adus oameni înapoi, am format o echipă. Dacă se apreciază rezultatele guvernării 2018-2019 atunci trebuie să fiu pe listă. A fost o creştere economică considerabilă. Consider că Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Viorica Dăncilă au fost premieri şi au adus un plus pentru români”, a afirmat Viorica Dăncilă marţi la Digi 24, întrebată dacă e adevărat că nu se va regăsi pe un loc eligibil pe listele PSD.

Chestionată despre faptul că a afirmat că nu va avea un loc pe listă pentru că Liviu Dragnea, aflat în închisoare, nu o doreşte printre candidaţi, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu, am spus că încă mai are influenţă Liviu Dragnea în Teleorman că a vorbit cu unii lideri judeţeni pentru a nu mă regăsi pe liste”.

„Aştept decizia PSD, iar dacă conducerea PSD va decide că trebuie să candidez la alt judeţ, eu voi face acest pas. Avem neovie de unitate, de o echipă pentru a obţine un scor cât mai bun la parlamentare. Ştiu că au fost discuţii pentru susţinerea lui Carmen Dan la parlamentare şi Viorica Dăncilă să nu se regăsească pe liste, Viorica Dăncilă care s-a opus ordonanţelor pe justiţie şi care nu a dat amnistia şi graţierea. Cred că în modul în care am gestionat guvernarea nu mi se pot aduce reproşuri”, a completat Dăncilă.

Întrebată dacă a mai discutat cu Marcel Ciolacu şi în ce relaţii se află cu preşedintele PSD, Viorica Dăncilă a replicat: „Bineînţeles că discuţiile nu au fost frecvente”.

„Marcel Ciolacu are o echipă, eu nu fac parte din echipa de conducere, Marcel Ciolacu a trebuie să ţină partidul unit, dar aţi văzut declaraţiile preşedintleui PSD conform cărora Viorica Dăncilă trebuie să se afle pe listele pentru parlamentare, atât prin experienţa mea în guvern, cât şi ca europarlamentar. Am vorbit de judeţul Teleorman. Nu ştiu dacă la nivel central, refuz să cred că la nivel central cineva păstrează legătura cu Liviu Dragnea. Eu cred că nu şi cred că tocmai prezenţa mea pe liste va arăta că Liviu Dragnea nu mai are nicio influenţă în PSD”, a mai explicat fostul premier.

„Iau în calcul orice variantă, dar având în vedere declaraţiile preşedintelui PSD Marcel Ciolacu nu cred va da satisfacţie celor care efectiv s-au opus să fiu pe lista la parlamentare şi aici mă refer la Liviu Dragnea. Nu am vorbit cu nimeni, nu mi-a spus nimeni că nu trebuie să candidez la alegerile parlamentare. Am vorbit cu domnul Ciolacu despre eventualitatea candidaturii la Parlamentul României, de altfel subliniat şi de preşedintele PSD, domnul Marcel Ciolacu”, a mai spus Dăncilă, întrebată dacă ia în calcul să nu se regăsească pe lista PSD la parlamentare.

Referitor la decizia PSD de a nu mai fi lider al filialei OFSD, Viorica Dăncilă a precizat că decizia a fost luată tocmai pentru a încuraja femeile care au obţinut rezultate bune la alegerile locale.

„Conducerea PSD a luat această decizie tocmai pentru a încuraja femeile de la alegerile locale. Doina Fedorovici este un bun liber, a avut rezultate foarte bune la alegerile locale. Voi fi alături de organizaţia femeilor social-democrate şi de lidera actuală şi de acum încolo. PSD a promovat mereu femeile în politică şi cred că PSD e şi din acest punct de vedere în inima alegătorilor”, a conchis Dăncilă.

Chestionat la începutul săptămânii trecute, dacă Viorica Dăncilă se va regăsi pe listele partidului la alegerile parlamentare, Marcel Ciolacu a răspuns: „ţinând cont că a fost prim-ministrul României, cred că da, dar e decizia organizaţiei de la Teleorman”.

La ultima şedinţă, Consiliul Politic Naţional al PSD a decis ca şefia organizaţiei PSD de femei să fie preluată de senatoarea Doina Federovici, în locul Vioricăi Dăncilă, care conducea filiala.