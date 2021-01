Dăncilă îl acuză pe Ciolacu că a provocat demiterea guvernului PSD: ”M-a trădat la moțiune. El a dirijat planul!”

„Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Oprișan, Dragoș Benea au avut un plan de a prelua partidul. Mi-au cerut demisia de la șefia PSD după ce a trecut moțiunea de cenzură”, a spus Viorica Dăncilă.

„Paul Stănescu a trădat din prima clipă. Imediat după arestarea lui Liviu Dragnea (luna mai 2019), Stănescu a venit la mine și a spus că trebuie să demisionez din funcția de premier. El voia să preia partidul. I-am explicat că nu pot face acest lucru, am o responsabilitate față de țară, aveam președinția rotativă a UE (…) Paul Stănescu mi-a spus că nu trebuia să candidez la alegerile prezidențiale, ca să intre Dan Barna în turul 2 și să câștige alegerile. Nu îmi explic de ce”, a mai spus Viorica Dăncilă.

„Acești oameni, care au contribuit la căderea guvernului Dăncilă, au pus apoi umărul la numirea guvernului Orban 1, la numirea guvernului Orban 2. Nu suspectez un blat, dar poate peste o perioadă vor ieși niște lucruri la iveală”, a adăugat fostul premier.

„Am primit asigurări că această moțiune nu va trece. Marcel Ciolacu mi-a arătat calcule că vom avea minimum 241 de voturi. Mi-a garantat cu o zi înainte. Am discutat și la Senat, mi-au garantat că nu există nicio fisură. Mi-am dat seama că am fost trădată din PSD. Marcel Ciolacu a dirijat toate acest lucruri, alături de Simonis. Mai mulți dintre cei care au votat moțiunea au spus că au discutat cu Marcel Ciolacu. Am pierdut guvernarea, au dat jos un guvern și tot ei l-au acuzat pe Liviu Dragnea că a dat jos două guverne. Păi, ei ce au făcut? Au făcut la fel. După ce a trecut moțiunea de cenzură mi-a dat un mesaj că îi pare rău că a trecut moțiunea de cenzură. Ei au avut un plan al lor pentru a prelua partidul și nu a contat nici guvernarea, nici ce au lăsat în urmă”, a mai precizat Viorica Dăncilă.

„A venit Ionel Arsene și mi-a spus că toți sunt strânși și că mă așteaptă să îmi dau demisia din poziția de președinte al PSD.”, a mai declarat Viorica Dăncilă, joi seara, la Antena 3.