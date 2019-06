Dăncilă, răspuns pentru Iohannis: ”Avem în lucru un pachet de măsuri pentru procesul electoral”

Dăncilă a anunțat că la nivelul Guvernului se lucrează și se va veni cu un proiect care va modifica legislația electorală.

”Imediat după alegerile europarlamentare am cerut MAI și MAE să analizeze organizarea și desfășurarea votului și să ne spună care sunt soluțiile pentru ca românii din diaspora să nu mai aibă probleme la vot. Avem în lucru un pachet avansat de măsuri pentru procesul electoral, astfel încât să fluidizăm procesul de votare. Luăm în calcul prelungirea votului pe mai multe zile, extinderea votului prin corespondență și orice altă soluție care este bună. Salut inițiativa Parlamentului de a constitutui o Comisie de cod electoral și vă asigur că Executivul are toată deschiderea spre dialog. Ne-am bucura dacă din partea președintelui României și a partidelor de opoziție am avea un proiect concret pe care să și-l asume și care să fie bun pentru toți cetățenii. Este mult mai ușor să critici decât să faci ceva concret. În situația în care opoziția și președintele vor considera că este necesară suplimentarea numărului de secții din diaspora, Guvernul va asigura finanțarea ”, a spus Viorica Dăncilă.

Sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ





"Vom discuta astăzi în Guvern, în primă lectură, soluţia legislativă pentru organizarea şi funcţionarea activităţii de servicii alternative de transport, după un complex proces de consultare publică cu toţi cei interesaţi şi parcurgerea etapelor legale şi procedurale. Pentru prima dată, reglementăm acest tip de transport de persoane, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale şi la care apelează tot mai mulţi cetăţeni. Soluţia pe care o avem în vedere va asigura transportul pasagerilor în condiţii de siguranţă şi accesul acestora la cât mai multe opţiuni, astfel încât încurajarea concurenţei loiale şi relaţia corectă între cerere şi ofertă să ducă la servicii de calitate. Vom crea un sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani atât în ceea ce priveşte platformele digitale, cât şi operatorii de transport alternativ", a spus Dăncilă în debutul şedinţei.



Ea a precizat că pentru "siguranţa cetăţenilor vor fi stabilite clar condiţiile în care aceste servicii vor fi autorizate, obligaţiile pe care le au operatorii şi conducătorii auto, dar şi criteriile pe care să le îndeplinească autoturismele utilizate".



Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat miercuri că după primirea avizului din partea Consiliului Economic şi Social (CES), proiectul de ordonanţă de urgenţă va intra pentru adoptare în şedinţa de săptămâna viitoare.

"Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene se apropie de final. La nivelul majorităţii formatelor de Consiliu a avut loc deja predarea ştafetei viitoarei preşedinţii finlandeze. Ne-am îndeplinit cu succes mandatul şi obiectivele pe care ni le-am propus. Prin eforturile echipei guvernamentale, am dovedit capacitatea de a gestiona dosare complexe şi de a lua decizii benefice pentru cetăţenii europeni, unele cu impact şi vizibilitate mai mare în plan public, altele mai puţin mediatizate, dar la fel de importante. Bilanţul general provizoriu la acest moment, dat fiind că activitatea noastră continuă, este unul substanţial", a spus premierul la începutul şedinţei de Guvern.



Ea a adăugat că, dincolo de dosarele legislative pe care le-a închis Preşedinţia română, în ultima perioadă a contribuit la adoptarea a 56 de concluzii ale Consiliului, în domenii precum relaţiile externe ale Uniunii Europene, combaterea terorismului, schimbările climatice, educaţia, strategiile regionale sau politica industrială a UE.



"De asemenea, Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene a elaborat şi prezentat recent o versiune revizuită a documentului de negociere privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii, care a fost discutată în cadrul Consiliului din 18 iunie. Voi prezenta rezultatele finale într-un cadru oficial, la nivel european, în sesiunea plenară a Parlamentului European de la începutul lunii iulie", a menţionat Dăncilă.

