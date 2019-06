Dăncilă s-a decis! Nu candidează la Președinție

Întrebată dacă a regretat că a acceptat să fie premier, Viorica Dăncilă a răspuns: Sincer, da,!

,,Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că, de fapt, nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Nu mi-am construit propria echipă. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. Am regretat că poate de multe ori nu am fost, nu am avut inspiraţia sau poate chiar curajul de a fi mult mai directă şi să spun lucrurile care nu îmi conveneau. Am regretat faptul că poate ar fi trebuit să mă implic mult mai mult şi să încerc să am mai multă activitate în partid astfel încât să nu avem o separare a activităţii Guvernului de viaţa de partid”.

Dăncilă a menţionat că atunci când a acceptat să devină premier nu s-a gândit că va avea soarta lui Sorin Grindeanu şi a lui Mihai Tudose.

Premierul Viorica Dăncilă a mai spus că exclude o candidatură la alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, dar candidează la şefia PSD şi crede că poate ajuta mai bine candidatul PSD din postura de prim-ministru.

Acum mi-am dat seama că Partidul Social Democrat a fost într-un moment critic şi poate toate schimbările sau poate toate mişcările din perioada imediat următoare ţin de modul în care voi acţiona în calitate de preşedinte interimar, de modul în care am să mă implic, de modul în care voi relaţiona cu colegii de partid, cu modul în care voi schimba modul de lucru în cadrul Partidului Social Democrat şi bineînţeles toate acestea în paralel cu conducerea Guvernului şi adoptarea actelor normative pe care le aşteaptă cetăţenii”, a afirmat Dăncilă.

loading...