Daniel Băluţă (PSD): Singura preocupare a primarului Capitalei este aceea de a-şi regla conturile

”Nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid”, a mai spus el.

Primarul Sectorului 4 a declarat despre proiectul de creştere al costului biletelor STB, că două motive i-au împiedicat pe consilierii PSD din CGMB să fie de acord cu acest proiect.

”Este foarte important să facem dreptate, într-un moment în care toate taxele şi impozitele locale au crescut, TVA-ul a crescut, impozitul pe venit a crescut, impozitul pe profit a crescut, au crescut absolut toate lucrurile. Venind în plan local, să creştem în continuare costuri pentru ceea ce înseamnă coşul zilnic al unei familii, este inacceptabil. Şi spun asta pentru că, odată cu acest proiect de hotărâre, am refuzat iluzia unei comasări. Am solicitat primarului general, tocmai pentru a face economie şi pentru a avea o administraţie eficientă, pentru că o creştere, de exemplu, a costului biletului de la 3 la 5 lei ar fi adus un plus STB de 100 de milioane de lei. I-am oferit o variantă în care ar fi putut să economisească 200 de milioane de lei. Ea nu a fost acceptată şi ăsta a fost şi motivul pentru care nu am fost de acord şi ne-am abţinut cu comasările. Am propus ca ARCUB, PROEDUS, CREART să fie absorbite de Direcţia de Cultură, împreună cu celelalte entităţi pe care primarul general le-a propus”, a subliniat primarul Sectorului 4.

Daniel Băluţă a prezentat ”câţi oameni lucrează astăzi în aceste structure”.

”La ARCUB lucrează 51 de oameni, la PROEDUS lucrează 71 de oameni, la CREART 49 de oameni, la Direcţia de Cultură 28 de oameni iar la Direcţia de Presă 25 de oameni. Ca atare, viziunea pe care primarul general o are este următoarea. Este mai bine să creştem preţul biletelor, decât să reducem de la 224 de posturi pentru aceste entităţi, la un număr de 30 de posturi. Asta înseamnă o economie doar salarială de minim 100 de milioane de lei, la care adăugăm cei încă 100 de milioane de lei cheltuiţi pentru diverse petreceri în cursul anului 2025. Aşadar, primarul general preferă să crească preţul biletului decât să economisească şi, într-adevăr, să genereze reformă”, a subliniat Băluţă.

El a adăugat că a adus 5 miliarde de euro în România şi a creat zeci de mii de locuri de muncă şi în fiecare clipă şi în fiecare moment vorbesc despre investiţii, ceea ce nu se întâmplă în nici o clipă la nivelul Primăriei Municipului Bucureşti.

Despre auditul cerut de primarul Capitalei la STB, respectiv la Termoenergetica, liderul PSD Bucureşti a menţionat că, în afară a faptului că, de exemplu, Direcţia de audit din cadrul Primăriei Municipului Bucureşti are angajaţi 24 de oameni, iar Corpul de Control al Primarului are 27 de oameni, deci 51 de oameni, încă de acum şase ani conducerea celor două direcţii a fost gestionată de Partidul Naţional Liberal.

”Mai mult decât atât, din mai 2025, ordonatorul de credit al Primăriei Municipului Bucureşti a fost un reprezentant al Partidului Naţional Liberal. Ca tare, nu putem arbitra niciodată o astfel de reglare de conturi pe care primarul general, într-un stil mafiot, încearcă să o rezolve în interiorul propriului partid. Este regretabil că asistăm la un astfel de comportament. Nu m-am aşteptat niciodată să văd aşa ceva. Practic, acest comportament de baron nu face altceva decât să ne arate că în timpul campaniei electorale domnul primar general a indus în eroare cetăţenii. A minţit. Dorinţa de a face reformă nu există, după cum vedeţi. Nu vorbim nici o secundă despre lucrări de infrastructură, nu vorbim despre pasajul Petricani, nu vorbim despre prelungirea Ghencea, nu vorbim despre Delfinului, nu vorbim despre inelul median. Singura preocupare pe care dânsul o are este aceea de a-şi regla conturile”, a mai spus Daniel Băluţă.

Liderul PSD Bucureşti a mai afirmat că nu este normal să se întâmple aşa ceva şi ”în niciun caz nu se vor implica într-o astfel de operaţiune demnă de clanul Soprano”.

”Îl îndemn încă o dată pe primarul general să se apuce de treabă, să nu se mai plângă, să înceteze cu aceste apucături. Bucureştenii au nevoie de dreptate, au nevoie de apă caldă, au nevoie de căldura, au nevoie de respect din partea primarului general. Aceasta este consecinţa politizării unei dispute electorale pentru poziţia de primar general. Aceasta este ceea ce a reuşit în campania din decembrie dreapta să aducă în faţa bucureştenilor. Acestă modalitate de a trişa şi de a minţi în această modalitate alegătorii este inacceptabilă şi din aproape în aproape, după cum vedeţi, arătăm cu foarte mare exactitate care sunt caracteristicile domnului Ciprian Ciucu”, a subliniat Băluţă.