Pălărie (USR): Guvernul trebuie să facă ceea ce este corect şi să taie din cheltuielile administrației

| 09 feb, 19:02

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, consideră că Guvernul trebuie să facă ceea ce este corect şi să taie din cheltuielile administraţiei, el precizând că nu mai poate exista nicio scuză, nicio amânare şi nicio condiţionare din partea PSD. Potrivit senatorului USR, joi ar trebui să avem pachetele de măsuri, în Guvern apoi să fie trimise în Parlament pentru angajarea răspunderii Guvernului.

 

”Coaliţia prezentă are o uriaşă datorie faţă de cetăţeni. USR-ul a spus cât se poate de clar. Întâi tăiem cheltuielile şi apoi, dacă e nevoie şi sperăm să nu mai fie nevoie, apelăm la povara fiscală suplimentară. Cu toate acestea, din motive care au ţinut de macroeconomie şi de formarea guvernului, am început cu tăierile, sau mă rog, cu împovărarea cetăţenilor, prin creşterea TVA-ului, a taxelor, a accizelor, ajungând la o inflaţie în decembrie de dublu faţă de media europeană. În aceste condiţii, în al 12-lea ceas, guvernul trebuie să facă ceea ce este corect şi anume să taie din cheltuielile din administraţia locală şi din cheltuielile din administraţia centrală. Nu mai poate exista nicio scuză, nicio amânare, nicio tergiversare, nicio condiţionare, în opinia mea, din partea PSD”, a afirmat senatorul USR la Parlament.
Potrivit lui Pălărie, joi ar trebui să existe cel mai târziu în şedinţă de guvern în care să se adopte proiectul de asumare a răspunderii.
”Joi ar trebui să avem pachetele de măsuri, apoi ele ar trebui trimise către Parlament, termen de depunere amendamente şi săptămâna viitoare, probabil, susţinerea adoptării sau asumării responsabilităţii guvernului şi apoi aceste legi trebuie să intre în vigoare după o posibilă moţiune de cenzură din partea opoziţiei”, a declarat liderul senatorilor USR.
Potrivit lui Pălărie, o altă obligaţie a Guvernului României şi a coaliţiei de Guvernare se referă la funcţionarea instituţiilor statului.
”În continuare, avem nişte instituţii subordinate Parlamentului care funcţionează în gol, în interimat. Vă readuc aminte că Avocatul Poporului, doamna Weber, are mandatul expirat din iulie sau august, dacă nu greşesc, 2024. Deja ne apropiem de borna de 2 ani de zile de interimat. Aşa ceva este inacceptabil, avem o coaliţie, avem majoritate în Parlament, trebuie să se încheie cu numirea Avocatului Poporului. La fel, aceiaşi problemă la CNCD şi la fel Institutul Cultural Român începe să aibă probleme de funcţionare pentru că nu sunt numite noile mandate pentru conducerea acestei instituţii”, a subliniat senatorul USR.
Ştefan Pălărie a menţionat că aceste chestiuni trebuie să se încheie într-o şedinţă de coaliţie şi apoi prin numiri în Parlament.

 

