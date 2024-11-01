Fenechiu: Faptul că sunt și primari nemulțumiți nu e niciun capăt de țară; sunt chestiuni umane

'Toți primarii sunt nemulțumiți dacă iei niște bani, dacă nu le dai drumul la niște proiecte. Bolojan a spus-o foarte clar: toată lumea trebuie să pună osul, într-un fel sau în altul. Deci, din punctul ăsta de vedere, faptul că sunt și primari nemulțumiți nu e niciun capăt de țară, nu e nici ceva spectaculos, pentru că primarul, înainte de orice, este primar. Vedeți foarte bine că și în Asociația municipiilor, orașelor și comunelor se realizează diverse decizii transpartinice pentru că este vorba de bani și este vorba de investiții', a declarat Fenechiu, la Senat.

El a adăugat că în mandatul trecut au fost 'foarte mulți' bani pentru administrația publică locală, care, în prezent, nu mai pot fi acordați.

'Unui primar care s-a învățat cu foarte mulți bani îi va fi greu să gestioneze cu mai puțini bani, să facă restructurare de personal, să prioritizeze proiecte, iar cei care vin acum și au câștigat alegerile în fața unui primar care a avut mai mult în mandatul trecut și, mă rog, a făcut sau nu a făcut, se simt dezavantajați pentru că nu au aceleași condiții. Deci, niște chestiuni umane, dar, până la urmă, vor fi înțelese', a arătat Daniel Fenechiu.

Întrebat dacă vor fi depuse amendamente la pachetul de reformă a administrației, Fenechiu a susținut că în fiecare partid politic există oameni care nu sunt cu totul de acord cu soluțiile prezentate de conducerile partidelor. Se întâmplă acest lucru și în PNL, în PSD, în USR, a completat liberalul.

'Se întâmplă și în UDMR, dar, până la urmă, în UDMR am constatat că partea care dorea o adiționare a câștigat, pentru că, din câte îmi aduc aminte, când s-au adoptat taxele, UDMR nu s-a opus. Înțeleg că a apărut din teritoriu varianta cu taxele locale cu reducerea, revenirea și înțeleg că și conducerea UDMR s-a raliat la această propunere', a adăugat liderul senatorilor liberali.

Daniel Fenechiu a ironizat solicitarea liderului UDMR Kelemen Hunor de reducere a taxelor și impozitelor locale: 'E foarte bine, mai putem angaja un milion de oameni în (sectorul) public, putem mări pensiile cu 30% și salariile cu 50% și probabil că o să fim foarte populari'.

'Deci, omul ăsta (Ilie Bolojan - n.r.) a explicat foarte clar că nu face reduceri și nu taie pentru că se trezește noaptea. A făcut calcule, astea au fost soluțiile pe care le-a găsit, discutând cu Comisia Europeană, cu Ministerul de Finanțe. Ok, nu sunt plăcute, poate că unele sunt injuste, că, în momentul când te apuci lucrezi chirurgical, mă rog, creezi și anumite lucruri, dar toate lucrurile astea se pot rezolva în timp. În primul rând, contează credibilitatea României, contează dobânzile pe care le plătim. Ne împrumutăm în continuare. Contează echilibrul bugetar dacă reușești să-ți duci jos deficitul, dacă devii un partener credibil. Astea sunt lucrurile importante', a punctat Fenechiu.

Conform acestuia, sunt și categorii socio-profesionale care se consideră dezavantajate și unele 'chiar pot avea dreptate', dar lucrurile se rezolvă pe parcurs.

'Bolojan nu e genul de om care să nu înțeleagă. El înțelege toate lucrurile, dar e într-o situație în care, dacă cedează într-o direcție, presiunea va fi să cedeze peste tot. Iar el a spus foarte clar că, la baza politicii pe care o vede el, stă renunțarea la excepții. Adică noi suntem o țară în care sunt mai multe excepții decât reguli și atunci hai să stabilim un set de reguli și cât mai puține excepții', a mai explicat Daniel Fenechiu.

El a susținut că, în acest moment, jumătate dintre proiectele depuse la Parlament se referă la excepții. 'Nu se poate legifera doar pe varianta excepțiilor', a subliniat parlamentarul PNL.