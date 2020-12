Deputatul liberal Pavel Popescu a fost diagnosticat cu COVID-19

”Dragi prieteni, am fost confirmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele săptămâni au fost mai intense din prisma activităţii mele parlamentare şi politice (emisiuni TV, întâlniri). Deşi am încercat să respect cu sfinţenie regulile de protecţie, din păcate, virusul nu iartă. În urma expunerii din toată această perioadă, mi-am făcut preventiv câte un test rapid antigen (fabricat în România) şi din păcate, chiar dacă sunt asimptomatic, rezultatul celui de ieri a fost unul pozitiv. Am repetat testul prin unul PCR, care mi-a reconfirmat infectarea. Între ultimul test negativ şi cel pozitiv nu am avut contacţi direcţi pe definiţia contactului direct. Voi fi in izolare până pe 23.12.

Purtaţi mască, spălaţi-vă pe maini, dezinfectaţi suprafeţele, respectaţi regulile, ca să rămâneţi sănătoşi până vom putea beneficia cu toţii de vaccin”, scrie el pe Facebook.

Pavel Popescu afirmă că a rămas plăcut impresionat de faptul că deşi este rezident în Bucureşti, cu domiciliul şi medicul de familie în Timişoara, atât centrul privat de testare PCR, cabinetul medicului de familie cât şi cele două DSP-uri prin voluntarii lor au comunicat impecabil pentru parcurgerea tuturor procedurilor.