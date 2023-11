Dieta Nupo: Ce este și ce poți mânca

Dieta nordică prioritizează alimentele integrale în detrimentul celor procesate, se bazează în mare parte pe plante și pune accentul pe consumul local, sezonier și sustenabil. Ghidurile nutriționale din aceste țări recomandă produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi și pește și sfătuiesc să se limiteze carnea procesată și roșie, zahărul adăugat, sarea și alcoolul (1). Despre dieta Nupo vorbim în acest articol, vei afla care sunt originea, principiile și beneficiile acestei diete, precum și care sunt alimentele permise și nepermise în această dietă

Despre dieta Nupo: origine și principii de bază

Dieta Nupo este un plan alimentar originar din Danemarca, dezvoltat pentru prima dată în anul 1981, cu scopul de a ajuta persoanele care suferă de obezitate să-și schimbe stilul de viață și să slăbească într-un mod sănătos. Acest regim alimentar a câștigat popularitate rapid, în special în rândul celor care doreau să încerce o abordare diferită a slăbirii, bazată pe shake-uri proteice cu conținut scăzut de calorii.



Regulile dietei Nupo sunt destul de simple. Acestea se bazează pe consumul de shake-uri proteice cu conținut scăzut de calorii, care înlocuiesc mesele tradiționale. Aceste shake-uri sunt concepute pentru a furniza toți nutrienții esențiali de care are nevoie organismul, păstrând aportul caloric la un nivel scăzut pentru a promova pierderea în greutate.



Obiectivul principal al dietei Nupo este pierderea în greutate, însă nu prin infometare, ci prin consumul de nutrienți esențiali într-un format convenabil și ușor de controlat. Dieta Nupo își propune să ajute utilizatorii să-și schimbe obiceiurile alimentare pe termen lung, promovând un stil de viață sănătos. Eficacitatea și popularitatea dietei Nupo sunt susținute de multiple studii științifice, care atestă faptul că acest regim este unul dintre cele mai eficiente diete cu conținut scăzut de calorii.

Beneficiile dietei Nupo

Cercetările sugerează că dieta nordică ar putea avea următoarele beneficii pentru sănătate:

reducerea inflamației: dieta Nupo poate avea efecte antiinflamatorii, deși sunt necesare mai multe cercetări în acest sens;

reducerea riscului de atac de cord: dieta nordică ar putea fi asociată cu un risc mai mic de atac de cord;

îmbunătățirea nivelurilor de colesterol și a tensiunii arteriale: dieta nordică ar putea reduce nivelul colesterolului total și al tipurilor nesănătoase de colesterol și ar putea contribui la scăderea tensiunii arteriale;

îmbunătățirea nivelurilor de zahăr din sânge: dieta nordică ar putea îmbunătăți controlul glicemiei în comparație cu persoanele care au o dietă occidentală;

îmbunătățirea somnului: persoanele care au urmat dieta nordică au dormit mai bine (1);

promovează pierderea în greutate și ajută la menținerea unei greutăți sănătoase (3).

Alimente permise în dieta Nupo

Dieta nordică te încurajează să consumi multe alimente integrale, în special de proveniență locală și de sezon, inclusiv:

cereale integrale, în special secară, orz și ovăz;

fructe, în special fructe de pădure;

legume, în special legume rădăcinoase, cum ar fi sfecla, napii și morcovii;

pești grași, cum ar fi somonul, tonul, sardinele și macroul;

lactate cu conținut scăzut de grăsimi, cum ar fi iaurtul;

leguminoase.

De asemenea, ar trebui să mănânci cu moderație următoarele alimente:

ouă;

carne de vânat.

Acest stil de alimentație se bazează pe următoarele orientări:

mai multe fructe, legume și alimente de sezon și organice, atunci când este posibil;

mai multe cereale integrale;

mai multe alimente din mări, lacuri și din natură;

carne de calitate superioară și în cantitate mai mică;

mai puține alimente procesate și mai puțin zaharoase;

mâncare făcută acasă;

mai puțină risipă.

Așadar, dieta Nupo reprezintă o abordare echilibrată și nutritivă a pierderii în greutate, care încurajează consumul de proteine, fibre și vitamine și limitează aportul de carbohidrați. În combinație cu un consum adecvat de lichide și cu o utilizare moderată a anumitor alimente, dieta Nupo poate ajuta la atingerea obiectivelor de pierdere în greutate.

Ce nu poți mânca în dieta Nupo

În dieta Nupo, există anumite alimente care sunt strict interzise. În primul rând, orice sursă de zahăr și carbohidrați rafinați trebuie eliminată. Sucurile dulci, dulciurile, prăjiturile și pâinea albă sunt toate pe lista alimentelor interzise. Acestea pot crește nivelul de zahăr în sânge și pot inhiba pierderea în greutate (2).

În al doilea rând, dieta Nupo exclude grăsimile nesănătoase, cum ar fi cele saturate și trans. Acestea includ alimente precum carnea de porc, mezelurile, produsele de patiserie, fast food-ul și orice alt aliment prăjit în ulei.

În al treilea rând, consumul de alcool este strict interzis în dieta Nupo. Alcoolul este plin de calorii goale și poate adăuga rapid calorii la aportul zilnic total, împiedicând astfel pierderea în greutate.

În sfârșit, alimentele procesate, cum ar fi chipsurile, popcornul, alimentele congelate sau conservele, sunt de asemenea interzise în dieta Nupo. Acestea sunt de obicei bogate în calorii, grăsimi nesănătoase și sodiu, toate fiind nefavorabile pentru pierderea în greutate.



Prin urmare, pentru a avea succes cu dieta Nupo, este esențial să eviți alimentele interzise și să te concentrezi pe consumul de alimente bogate în nutrienți, cu un conținut scăzut de calorii și grăsimi nesănătoase (3).

Cum să menții rezultatele obținute cu dieta Nupo pe termen lung

Menținerea rezultatelor obținute cu dieta Nupo pe termen lung implică adoptarea unui stil de viață echilibrat, care include o alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate. Hidratarea joacă un rol esențial în menținerea rezultatelor dietei Nupo. Consumul regulat de apă ajută la eliminarea toxinelor din organism și menținerea unui nivel optim de sănătate. Consumul zilnic recomandat de apă pentru adulți este de aproximativ 3,7 litri pentru bărbați și 2,7 litri pentru femei.

Monitorizarea aportului caloric este o altă strategie eficientă pentru menținerea rezultatelor obținute cu dieta Nupo. Este important să te asiguri că nu consumi mai multe calorii decât arde organismul într-o zi. În acest sens, utilizarea aplicațiilor mobile de monitorizare a aportului caloric poate fi de ajutor. Consultarea unui nutriționist este o altă măsură care poate ajuta la menținerea rezultatelor dietei Nupo pe termen lung. Un nutriționist poate oferi sfaturi personalizate în funcție de nevoile și preferințele individuale ale fiecărei persoane.

În concluzie, Dieta Nupo, cu origine în Danemarca, este un plan de slăbit care promite rezultate rapide prin consumul a șase shake-uri pe zi. Aceasta poate aduce beneficii semnificative, dar și posibile efecte secundare, așa că este esențial să te informezi corespunzător. Odată ce ai atins greutatea dorită, menținerea rezultatelor pe termen lung necesită o dietă echilibrată și stil de viață sănătos.

(Sursa foto: Shutterstock)

