Doina Pană: Nu e ușor de lucrat cu Liviu Dragnea

"Sunt vicepreședinte ales pe regiunea de Nord-Vest. Oameni aceștia nu m-au ales pentru că sunt frumoasă și deșteptă, ci pentru că reprezint o regiune. Aseară ne-am întâlnit nu numai regiunea de Nord-Vest, ne-am întâlnit cu Transilvania, și cu trei excepții, cu trei voturi vreau să spun din 22 toate sunt pentru a ne continua treaba cu domnul Dragnea la conducerea PSD. Mă refer la legea offshore, la investiții. Exceptând trei voturi din Transilvania, restul sunt pentru a ne continua. Este domnul Mocioalcă de la Caraș Severin, de la Timiș și parcă Alba. Atâta timp cât guvernul merge bine, parlamentul merge bine, de ce să ieși public?", a afirmat Doina Pană, vineri la Parlament, citată de Mediafax.



Întrebată cum va ieși PSD din acest conflict intern, Pană a răspuns: "Eu zic că ce nu te omoară te întărește și cred că partidul va ieși întărit, chiar dacă unii vor avea nemulțumiri. Credeți că eu 14 de ani de când sunt în partid nu am avut nemulțumiri? Nu e ușor de lucrat cu Liviu Dragnea, dar în același timp nu poți să derulezi tot ceea ce s-a întâmplat cu PSD de când el îl conduce. Deci noi am câștigat cu un scor zdrobitor. Vă dați seama ce frustrări are Dragnea când câștigă alegerile cu un program pe care l-a coordonat și nu poate fi prim-ministru. Toate segmentele au fost atinse, mă refer la pensii, la măsurile pentru oamenii de afaceri,etc."



Conducerea lărgită a PSD se reunește, vineri, într-o ședință a Comitetului Executiv Național care se va desfășura în Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate "Declarația privind Starea Partidului Social Democrat". Documentul propune 19 măsuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și din funcția de președinte al Camerei Deputaților, precum și asigurarea interimatului conducerii partidului de către premierul Viorica Dăncilă până la organizarea unui Congres Extraordinar, în prima parte a anului 2019. Declarația este semnată de un „Comitet de inițiativă” format din Paul Stănescu, vicepreședinte al PSD, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD și primar general al Capitalei și Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al PSD și vicepreședinte al Senatului.

