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Dominic Fritz, mesaj către susţinători: Ţinta principală a execuţiei mele nu sunt eu, ci eşti tu

| 18 aug, 19:27

Preşedintele USR, primarul Timişoarei Dominic Fritz, a venit marţi cu un mesaj către susţinătorii săi, arătând că ţinta principală a execuţiei sale nu este el şi că rămâne cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îşi aplece în faţa acestor borfaşi. Îi speriem de moarte pe mafioţii sistemului, mai spune Fritz.

 

"Am un mesaj foarte personal pentru tine. În primul rând vă mulţumesc pentru mii şi mii de mesaje de susţinere pe care mi le-aţi trimis. Sunt şi eu doar un om, aşa că zic sincer că a contat şi contează solidaritatea voastră şi empatia voastră. Dar în acelaşi timp, e important să înţelegem că revolta voastră nu e despre mine, ci despre ceva mult mai mare. E despre demnitatea timişorenilor, despre sentimentul că se întâmplă ceva extrem de periculos, ce ne afectează viaţa tuturor în România", a transmis Dominic Fritz într-un mesaj video pe Facebook.
Liderul USR arată că cel mai mult l-au emoţionat multele mesaje ale celor care au spus că abuzul PSD îi face să se întrebe ce mai caută în ţara asta şi dacă nu ar trebui să plece.
"Am multe de spus şi o să mai spun multe în aceste zile, dar la asta chiar ţin să vă răspund, pentru că motivul de ce am început să mă implic în politica românească, după protestele din 2017 împotriva Ordonanţei 13, dată de Grindeanu, fix asta a fost că nu am suportat să văd cât de mult lume crede că lupta e pierdută, că nu mai are niciun rost şi că singura variantă este să plecăm de aici. M-am mutat atunci în România în 2019 şi am candidat la primăria Timişoara ca să arăt că se poate construi ceva în ţara asta. Şi nu regret şi chiar cred că am demonstrat la Timişoara şi cu colegii mei din toată ţara că am avut dreptate, că se poate. Am găsit o comunitate mare de oameni care cred la fel. Şi asta este o putere extraordinară pe care o avem împreună şi cu asta îi speriem de moarte pe mafioţii sistemului", subliniază Fritz.
"Ţinta principală a execuţiei mele nu sunt eu, ci eşti tu. Vor să te facă să te simţi singur în ţara ta, să simţi că nu mai ai putere, că nu mai are niciun rost. Aşa că spun foarte clar, eu sunt cu capul sus, mai determinat ca niciodată să nu îl aplec în faţa acestor borfaşi, care de zeci de ani vă fură speranţa şi calitatea vieţii pentru a-şi umple cutiile de pantofi. Refuz să fiu umilit sau redus la tăcere şi te rog şi pe tine să refuzi", mai transmite Dominic Fritz.
El adaugă: "Nu eşti singur, suntem mulţi, foarte mulţi, n-avem voie să obosim sau să ne lăsăm intimidaţi".
Preşedintele USR anunţă că nu va pleca nicăieri.
"Eu nu voi pleca nicăieri, Timişoara este, rămâne casa mea şi niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat. Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vino la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă!", este mesajul lui Fritz.

 

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