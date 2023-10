Dominic Fritz: Ordonanţa de urgenţă care tocmai a fost votată de Guvern este un atac brutal asupra autonomiei locale

Fritz a explicat că Primăria Timişoara nu mai poate să încheie contracte noi şi nici să semneze contracte cu câştigătorii unor concursuri internaţuinale cum ar fi cel de arhitectură pentru Piaţa Victoriei. Edilul a admis, totuşi, că nu poate face un calcul pentru a afla despre câţi bani este vorba şi în ce fel este afectată Primăria Timişoara, deoarece nu a citit încă textul final al ordonanţei.

”Ordonanţa de urgenţă care tocmai a fost votată de Guvern este un atac brutal asupra autonomiei locale şi asupra autonomiei fiscale şi financiare locale. Guvernul pregăteşte un jaf al banilor timişorenilor şi al banilor multora din România, adică vrea să ne forţeze să nu mai putem cheltui banii, că să ne rămână un excedent, acel excedent vrea, cel mai probabil, prin fondul de rezervă, apoi, să distribuie discreţionar pentru a acoperi alte găuri în bugetul de stat. Este un asalt fără precedent şi fac un apel la toţi primarii României să se opună la această măsură şi fac un apel şi la parlamentari să corecteze această ordonanţă în Guvern”, a declarat, vineri, Dominic Fritz, într-o conferinţă de presă.

Edilul a arătat că Primăria Timişoara nu mai poate încheia contracte noi.

”Că să aveţi o idee ce înseamnă pentru noi, în Timişoara. Noi nu mai putem să încheiem contracte noi şi pe parte de investiţii asta înseamnă că nu putem să semnăm contractul cu câştigătorul concursului internaţional de arhitectură pentru Piaţă Victoriei, asta înseamnă că nu putem să achiziţionăm servicii de reparaţii pentru sinagogă din Fabric, care se va prăbuşi în această iarnă dacă nu o reparăm şi o serie de alte proiecte pe care trebuie să le începem acum că să putem aplică pentru fonduri europene anul viitor. Ce nu înţelege Guvernul sau poate înţelege dar nu-i pasă este că dacă oprim acum toate investiţiile făcute din bugetul local este o bombă cu ceas pentru absorbţia fondurilor europene în România, în anii ce vin. Pentru că dacă nu putem acum să pornim anumite studii de fezabilitate, proiecte tehnice, documentaţii tehnico-economice pe care să le licităm şi să le finalizăm în următoarele 6-9 luni, nu avem cu ce proiecte să venim pentru a le depune pentru fonduri europene la anul”, a mai precizat Fritz.

Dominic Fritz a atras atenţia că ”toată România va întârzia” la atragerea de noi fonduri europene.

”Avem doar până la sfârşitul anului să lansăm aceste licitaţii, pentru că în primele luni ale anului nu putem să lansăm pentru că nu există un buget de stat şi un buget local. Asta va însemna că toată România va întârzia pentru următorul ciclu de finanţare cu fonduri europene. Este o problema pentru noi în Timişoara. De exemplu, proiectul pentru Piaţă Victoriei este pe fonduri europene, dar sunt şi alte proiecte pe care le-am avut în plan să le scoatem la licitaţie, de exemplu marele parc în Ciarda Roşie, de 12 hectare, pe care trebuia să îl depunem în mijlocul anului viitor. Asta nu va mai fi posibil dacă nu ne vom apucă acum de documentaţie. Deci felul în care a făcut Guvernul această ordonanţă, în mare secret, fără să implice structurile primarilor, de exemplu Asociaţia Municipiilor din România, noi am aflat acum două zile de această ordonanţă. Arată că nu au curaj să vorbească deschis despre consecinţele grave ale acestei ordonanţe, consecinţe grave pentru toate comunităţile din România. De aceea fac un apel la Parlament, la parlamentari din toate partidele, mai ales din partidele care se află la guvernare, PSD şi PNL, să corecteze această ordonanţă brutală din partea Guvernului”, mai spune Fritz.

Primarul municipiului Timişoara mai spune că a discutat şi cu alţi primari despre această problemă, dar că colegii săi de la partidele aflate la putere nu au curaj să vorbească.

”Am discutat (n. r. cu colegi primari din alte municipii). Ce observ eu este o teamă din partea primarilor care fac parte din partidele aflate la guvernare, de a ieşi în public, dar binenţeles că există discuţii foarte aprinse în privat şi este de fapt o pedeapsa pentru toţi cei care au o oarecare predictibilitate în bugetele lor şi acum fix cei care vor avea un excedent vor fi cei care vor fi pedepsiţi. Revoltă este mare, din păcate nu este pubica, şi tocmai de aceea m-am hotărât eu să ies public (...) Este decizia fiecărui primar dacă sau nu vrea să spună ceva în public şi nu este decizia mea să divulg cu cine port discuţii dintre colegii mei. Încă o dată, eu şi colegii mei din USR am hotărât să ieşim public pentru că este într-adevăr un scandal şi pentru toată România. Asociaţia Municipiilor a trimis un punct de vedere la Guvern, însă nu au fost respectate nici măcar termenele de consultare normale cu asociaţia. Am avut cred că nici măcar 12 ore la dispoziţie să dăm un punct de vedere oficial la această ordonanţă.”, a spus Fritz.

Întrebat în ce fel este afectată Primăria Timişoara şi dacă a făcut un calcul privind sumele de bani blocate, Fritz a explicat că nu ştie care este varianta finală a ordonanţei.

”Nu pot să fac un calcul, pentru că nici eu nu ştiu varianta finală a acestei ordonanţe. Am înţeles că s-au mai făcut în această dimineaţă nişte amendamente pe care nu le cunosc, deci trebuie să vedem varianta finală şi să facem acest calcul. Sunt şi anumite prevederi unde există interpretări foarte diferite faţă de ce înseamnă concret şi va trebui să studiem atât noi, cât să ne şi consultăm cu alte primarii cum interpretează aceste prevederi”, a declarat Fritz.

Întrebat, de asemenea, dacă va fi afectat proiectul privind Capitala Europeană a Culturii, Fritz a precizat că a discutat cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis care l-a asigurat că a rezolvat această problemă şi că proiectul nu va fi afectat.

”După cum am spus, eu nu ştiu ce amendamente s-au propus. Eu am avut o discuţie cu Alfred Simonis, preşedintele Camerei, care m-a asigurat că la rândul lui a rezolvat această problema, dar ultima varianta pe care am văzut-o eu n-a conţinut această excepţie pentru Capitală Culturală. Deci sper că a fost printre amendamentele votate în această dimineaţă”, a mai spus Dominic Fritz.