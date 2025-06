Dominic Fritz: Viitorul guvern va ieși cu un pachet de măsuri cu care nimeni nu va fi mulțumit

Dominic Fritz a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului, dacă în urma negocierilor de la Cotroceni simte că USR nu este dorit la guvernare și dacă un anumit partid nu își dorește ca USR să fie la guvernare.

'Eu, personal, în discuțiile pe care le-am avut cu liderii potențialilor parteneri, nu am simțit acest lucru. Ce este evident însă - că acest guvern va ieși cu un pachet de măsuri cu care nimeni nu va fi mulțumit. Și asta de fapt vă propun ca un criteriu pentru a evalua succesul acordului de coaliție. Dacă toate partidele se plâng, atunci probabil este un acord just. Pentru că nu există măsuri unde ar exista doar câștigători. Și această dinamică, bineînțeles, presupune că acum unii încearcă să aibă un câștig de imagine pe termen scurt, aruncând sau arătând cu degetul către alți parteneri. Nu este un joc la care particip. Încă o dată: în discuțiile pe care le-am avut eu am simțit că totuși există un sentiment de seriozitate și de responsabilitate pentru țară și asta este coaliția pentru care lucrez', a precizat președintele interimar al USR.

El a menționat că, în cazul în care USR nu va intra la guvernare, va rămâne în opoziție și va face opoziție în Parlament.

'Vom vota un guvern din care facem parte. Dacă nu facem parte din guvern, vom fi în opoziție și vom face opoziție. Deci asta este clar. Dar încă o dată: eu cred că există un motiv de ce acum sunt aceste patru partide la masă, cred că există un motiv de ce, după victoria lui Nicușor Dan, și USR este la masă și de aceea eu cred că e sănătos formatul așa cum este', a spus Dominic Fritz.