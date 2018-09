Dragnea: Mulţi colegi m-au certat că nu am fost mână de fier. Am delegat destul de multe atribuţii informal

"Au fost ieri mulţi colegi care m-au certat că, dimpotrivă, nu am fost mână de fier. Şi asta trebuie să o recunosc, eu am delegat destul de multe atribuţii într-un mod informal în ultimele şapte-opt luni, chiar după Congres, şi asta nu a dus la foarte multă coerenţă. Şi a dus la o comunicare mai grea a mea cu restul partidului, cu organizaţiile judeţene, cu colegii parlamentari, ocupându-mă de nişte chestiuni extrem de importante, unele vizibile, altele care nu s-au văzut, dar foarte importante şi care au generat şi generează în continuare rezultate. Ceea ce nu se va mai întâmpla", a declarat Dragnea la Antena 3.



Preşedintele PSD a mai precizat că nu are resentimente după şedinţa Comitetului Executiv de vineri, în care s-a discutat despre scrisoarea semnată de social democraţii Gabriela Firea, Adrian Ţuţuianu şi Paul Stănescu, care îi cereau demisia.



"Eu nu am resentimente după ziua de vineri, dar nici nu mai am răbdare şi nici nu mai am chef - chef nu e un cuvânt bun - nici nu mai vreau să mai apară astfel de situaţii, pentru că, dacă şi după acest răspuns masiv din partea partidului - şi mă refer la baza partidului, că nu susţin şi nu agreează astfel de acţiuni şi astfel de mişcări - nu înţeleg, înseamnă că de abia atunci putem vorbi de rea credinţă. Atunci nu mai putem vorbi de înţelegere greşită. Un atu al PSD-ului a fost tot timpul unitatea partidului. Mai ales atunci când era sub atac devenea foarte unit şi devenea foarte hotărât. Şi respectarea regulilor: când respectam regulile pe care împreună ni le-am asumat, în 2016 am avut rezultate foarte bune. Coerenţă în comunicare, coerenţă în acţiunea politică, în acţiunea parlamentară, în acţiunile electorale şi în organizare - şi au ieşit rezultate", a adăugat Dragnea.

