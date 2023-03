Drulă îl îndeamnă pe Ciolacu să declanşeze un conflict de natură constituţională, deoarece miniştrii nu se prezintă în Parlam

"Până la urmă este o slăbire a democraţiei, pentru că ai nişte responsabilităţi constituţionale: să te prezinţi în faţa Parlamentului. Noi nu putem declanşa un conflict de natură constituţională, Constituţia nu prevede. Ar putea să o facă preşedintele Camerei. Îl invit pe domnul Ciolacu să declanşeze un conflict de natură constituţională cu Guvernul, care nu-şi respectă atribuţiile şi nu vine la aceste obligaţii legale. Deci ei trebuie să vină la Ora Guvernului, la moţiuni. Sunt moţiuni perfect legal depuse de USR împreună cu cei de la Forţa Dreptei. Avem numărul de semnături regulamentar, constituţional, şi miniştrii ne anunţă, aşa, de departe, că nu o să se prezinte. Până la urmă, românii văd acest fel de a sfida Parlamentul, de a sfida democraţia, faptul că au ajuns să creadă că nu mai trebuie să răspundă nimănui", a spus Drulă, pentru TVR Info.

El a oferit exemplul miniştrilor Bogdan Aurescu, Ligia Deca sau Marius Budăi, care nu s-au prezentat în Parlament atunci când au fost chemaţi.

"A început un soi de sfidare a Parlamentului. L-am chemat pe domnul Aurescu de vreo două ori, cred, pentru Schengen. Domnul Budăi trebuia să vină să ne explice ce se întâmplă cu pensiile speciale luni, acum câteva zile. Am experienţă în Parlament din 2016. Oricine a fost la putere, în opoziţie, există un principiu: te duci şi te prezinţi când eşti chemat. Şi eu am fost chemat în comisie când eram ministru şi m-am dus şi am stat două ore şi m-au bombardat cei care erau în opoziţie la momentul respectiv cu întrebări", a afirmat Drulă.

Liderul USR le-a cerut miniştrilor să ofere Parlamentului explicaţii în legătură cu legile educaţiei, pensiile speciale, inflaţia sau împrumuturile "de 54 de miliarde de lei" făcute într-o singură lună.

"E normal ca un ministru să vină în faţa Parlamentului. Este un act fundamental în democraţie. Nu trebuie să îţi placă, dar aşa funcţionează: Executivul e controlat de Parlament. Din păcate, mai rău ca pe vremea lui Dragnea, această mare coaliţie PNL-PSD îşi ascunde miniştrii, le e frică să vină în faţa Parlamentului, să explice legile educaţiei, ce se întâmplă cu pensiile speciale, cu inflaţia, cu împrumuturile pe care le face domnul Câciu, de 54 de miliarde de lei într-o singură lună", a menţionat Drulă.