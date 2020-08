Ministrul Finanţelor, despre dublarea alocaţiilor de la 1 septembrie: "Avem resurse doar pentru un plus de 20%"

Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă privind creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi „împotrivă” şi 29 de abţineri.

Astfel, rămâne în vigoare legea care prevede dublarea alocaţiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.

"În aceste condiţii, în care veniturile la buget - datorită faptului că economia a fost închisă - au scăzut, am găsit resurse de a creşte alocaţiile cu 20%. În acelaşi timp (...) au fost alocate resurse suplimentare pentru părinţii care stau acasă cu copiii şi am prelungit această perioadă şi pe perioada vacanţei, de obicei acest lucru nu se întâmpla. Deci au mai fost şi alte ajutoare care au venit în această direcţie. Dar pentru acest an, eu zic că efortul – este un efort de 600 de milioane de lei, această creştere pe ultimele luni ale anului de 20%, bani care nu au fost niciodată în buget pe 2020, pentru că legea a fost aprobată fără surse de finanţare, deci parlamentarii au votat şi au spus: găsiţi resurse, neconstituţional, am găsit resurse pentru o creştere 20%", a afirmat Florin Cîţu, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul de Finanţe a dat asigurări că alocaţiile vor creşte, dar în etape. "Dar alocaţiile vor fi dublate, asta este promisiunea pe care o fac. Alocaţiile vor fi dublate, bineînţeles, eşalonat, pe etape, dar vor fi dublate", a afirmat Florin Cîţu.

Întrebat ce va face dacă legea trece şi va fi promulgată, Cîţu a spus: "Revenind la sursele de finanţare, pentru că tot vorbeam de aceşti parlamentari, o decizie pe care am luat-o la începutul anului, pentru că ştiam că vor începe cu astfel de măsuri populiste în 2020, a fost aceea de a îngheţa salariile demnitarilor, inclusiv ale parlamentarilor, dar să ştiţi că nu au ajuns resursele. Poate ar putea, dintre ei, să mai doneze din venituri, să putem să avem la buget mai mulţi bani, să dublăm... Cei care au votat să facă acest efort, atunci ar fi un demers credibil. Dar să votezi fără să dai o sursă de finanţare, asta arată clar populism", a afirmat Florin Cîţu.

