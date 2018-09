Ecaterina Andronescu, posibil înlocuitor la ME: "Dragnea mi-a propus, dar nu acum, ci cu 3 săptămâni în urmă"

Ecaterina Andronescu a declarat că nu i-a dat, încă, un răspuns lui Liviu Dragnea, mai precizează sursa citată.

Noul ministru al Educaţiei trebuie să fie un profesionist, un bun cunoscător al sistemului de învăţământ, un om onest, transparent şi deschis dialogului social, care îşi doreşte ca şcoala românească să evolueze, nu să bâjbâie în privinţa măsurilor pe care le va lua, susţine Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), într-un comunicat de presă.

Valentin Popa a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei. Decizia vine după ce UDMR i-a reproşat că a introdus în ordonanţa privind predarea limbii române în şcolile cu predare în limbile minorităţilor anumite modificări. Mai exact, în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura Română să fie predate de profesori cu studii superioare de specialitate şi nu de învăţătorii care nu aveau studii universitare de limba română ca până acum.

În cursul dimineţii de joi a avut o întrevedere, la Palatul Parlamentului, cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, după ce UDMR a decis să suspende protocolul cu PSD ca urmare a prevederilor ordonanței privind predarea limbii române la clasele maghiare.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că până când nu se rezolvă problema predării limbii române în şcolile generale cu predare în limba maternă, nu poate fi deschis subiectul colaborării parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE.

"Nu e vorba de reînnoire a protocolului de colaborare cu coaliţia de guvernare. În momentul când am semnat, am semnat pentru 4 ani şi, dacă nu o întrerupe cineva (colaborarea - n.r.), e în vigoare. Noi, în fiecare sesiune, facem o analiză. În acest moment, eu am spus că, până când nu se rezolvă problema aceea din ordonanţa simplă din august, acel articol privind predarea limbii şi literaturii române în şcoala generală, clasele primare, nu putem să deschidem niciun alt subiect. Sper că în această săptămână se va rezolva şi atunci, sigur, putem lua priorităţile legislative şi ale lor, şi ale noastre, putem discuta alte amănunte. Până atunci, nu există acest subiect. Până când nu se va rezolva acea problemă din ordonanţa simplă din august...", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, întrebat dacă protocolul de colaborare parlamentară cu PSD - ALDE este în vigoare sau trebuie reînnoit.

Kelemen Hunor a solicitat săptămâna trecută remanierea ministrului Educaţiei, Valentin Popa, întrucât acesta a luat două decizii fără a-i consulta pe reprezentanţii UDMR, una privind învăţarea limbii române la clasele primare din şcolile cu predare în limba maternă şi cealaltă referitoare la recunoaşterea comasării Universităţii "Petru Maior" cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

Concret, ordonanta 9/2018, prevede ca în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura Română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. Potrivit documentului, predarea limbii române în şcolile minorităţilor erau susţinute de către învăţătorii care nu aveau studii universitare de limba română.

Ecaterina Andronescu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea la şefia PSD

Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației și fost lider al PSD București, a fost unul dintre primii lideri PSD care i-au cerut Liviu Dragnea să facă un pas în spate și să se retragă din fruntea partidului. "Poate fi o soluţie de maturitate politică", declarat Ecaterina Andronescu în urmă cu câteva săptămâni, înaintea CEx al PSD.

"Asta (demisia lui Liviu Dragnea – n.r.) poate fi soluţie de maturitate politică. Nu spun asta pentru că îl urăsc sau pentru că îmi e nesuferit, ci, pentru că, în acest moment trebuie salvată guvernarea ţării şi salvat partidul. Am văzut un sondaj, dacă rezultatele sunt adevărate, PSD a ajuns la 25%. E inacceptabil după un an şi jumătate. De la 45% la 25% e mult prea mult. Ceva ne-a adus aici, ceva sau cineva. Fără îndoială PSD a avut guverne mult mai performante. Şi acum poate face cel puţin trei guverne performante. Putem avea un premier mai bun", a declarat Ecaterina Andronescu la DIGI24.

Tag-uri:

loading...