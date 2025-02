Elena Lasconi: Curtea Constituţională a României a vrut să mai ia din banii românilor!

Ea mai afirmă că banii ar fi putut să însemne 11 hectare de pădure plantată sau 46.000 de mese calde pentru copii.

”Curtea Constituţională a României a vrut să mai ia din banii românilor! Dar USR a oprit, astăzi, în Comisia de Buget, această încercare. 700.000 de lei pe an. 700.000 de lei pe an pentru medicamentele foştilor şi actualilor judecători ai CCR, precum şi pentru personalul Curţii Constituţionale. Asta e suma pe care PSD şi PNL au alocat-o în bugetul de stat 2025 pentru medicamentele judecătorilor CCR. Da, aţi auzit bine! Banii aceştia ar fi putut să însemne, de exemplu, 11 hectare de pădure nou plantată sau 46.000 de mese calde pentru copii. Cu 700.000 de lei pe an, 102 copii ar fi putut fi ţinuţi la şcoală, pentru a-i salva de riscul abandonului şcolar”, spune preşedinta USR într-o postare. ”

Aşa strâng ei cureaua. Luând bani de la cei nevoiaşi, uitând de promisiunile făcute înainte de alegeri că vor creşte pensiile, că nu vor mai pune taxe peste taxe pe umerii românilor care muncesc cinstit şi care se descurcă din ce în ce mai greu. Judecătorii CCR de asta mai aveau nevoie: de bani pentru medicamente. Că din salariile ori din pensiile lor uriaşe nu se descurcau. Ruşine! Dar românii văd şi sunt capabili să pună în balanţă: judecători puşi din pix, politic, unşi cu toate alifiile şi plini de bani care nu se mai satură, până şi sănătatea e cu prioritate pentru ei, nu pentru toţi, şi, de cealaltă parte, seniorii acestei ţări, care au muncit o viaţă întreagă, iar acum tot ce primesc de la statul român e o bătaie cruntă de joc: din pensiile lor mici, sunt nevoiţi, de cele mai multe ori, să aleagă între medicamente, facturi la întreţinere şi chiar mâncarea de care au nevoie”, mai spune Lasconi.

Ea transmite un mesaj către judecătorii CCR: ”Domnilor judecători, nouă la număr, ai Curţii Constituţionale a României, vă întreb public: ce mai urmează să ne luaţi? Acum două luni, aţi călcat în picioare democraţia acestei ţări anulând alegerile prezidenţiale, fără vreun argument, fără explicaţii, fără stabilirea vreunui vinovat! Tot ce vă ghidează în viaţă pare că sunt propriile interese şi binele celor care, politic, v-au înscăunat la CCR”.

Preşedinta USR mai afirmă că toate astea sunt vremelnice. ”Urmează, din nou, alegeri prezidenţiale. Nu avem nicio garanţie că de data asta ele nu vor fi anulate, că sunteţi în stare să schimbaţi regulile jocului din mers ori de câte ori e nevoie ca să iasă cine vreţi voi. Dar nu mă dau bătută şi voi lupta cu toate puterile mele ca dreptatea, dreptul la sănătate şi la o viaţă decentă să fie pentru toţi, nu doar pentru unii!”, afirmă Elena Lasconi.