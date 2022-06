Elena Udrea a fost adusă în ţară, fiind preluată de o maşină a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la Vama Giurgiu

Elena Udrea ar urma să fie dusă la Penitenciarul Târgşor, unde a mai fost încarcerată în 2015, tot în legătură cu dosarul Gala Bute.

Udrea a fost condamnată definitiv la şase ani de închisoare în dosarul Gala Bute, în data de 7 aprilie, ea părăsind ţara înainte de pronunţarea sentinţei.

În aceeaăi zi, a fost dată în urmărire şi prinsă pe teritoriul bulgar, în Vama Kulata, la graniţa cu Grecia.

Ea a stat în Bulgaria în arest preventiv până în 10 iunie, când autorităţile bulgare au decis definitiv extrădarea sa.

Elena Udrea a anunţat luni, la câteva zile după decizia de extrădare, că a sesizat CSM „pentru a cerceta o situaţie şocantă, şi este posibil şi foarte probabil să explice cum s-a luat decizia ÎCCJ din 7 aprilie, prin care intr-un mod ilegal şi complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR” i s-a respins Contestaţia în Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea sa.

„Am sesizat CSM pentru a cerceta o situaţie şocantă, şi este posibil şi foarte probabil să explice cum s-a luat decizia ÎCCJ din 7 aprilie, prin care într-un mod ilegal şi complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestaţia in Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea mea. Reamintesc ca doar mie, doar in acest dosar, contestaţia mea şi a celorlalţi doi (Obreja şi Breazu) au fost respinse, iar in toate celelalte dosare aceiaşi judecători au admis contestaţiile şi s-a trecut la rejudecarea cauzelor! Mai exact am cerut CSM sa verifice dacă in dimineaţa zilei de 7 Aprilie, ziua în care s-a pronunţat decizia de respingere a cererii mele, cel puţin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General şi ameninţat cu puşcăria de cineva din conducerea instituţiei daca va fi pentru admiterea contestatiei mele şi favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR”, a scris Elena Udrea, luni pe Facebook.