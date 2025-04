Emil Constantinescu: Prin moartea Papei Francisc am pierdut un om al dialogului și al întâlnirii cu Celălalt

'Am fost profund impresionat că a venit în România pentru a marca 20 de ani de la sosirea Papei Ioan Paul al II-lea, prima vizită a unui Suveran Pontif într-o țară majoritar ortodoxă după nouă sute de ani de la Marea Schismă, pe care am inițiat-o împreună cu Patriarhul Teoctist. Papa Francisc și-a asumat această misiune ecumenică, pe care a continuat-o sub semnul păcii, într-o lume care trăiește sub primejdia războiului', se mai menționează în mesajul transmis de fostul președinte al României.

Papa Francisc a murit luni dimineață la vârsta de 88 de ani, a anunțat Vaticanul într-un comunicat video, potrivit AFP și Reuters.

Papa Francisc, primul lider latino-american al Bisericii Catolice, avea 88 de ani și supraviețuise recent unei duble pneumonii.

Jorge Mario Bergoglio a fost ales papă pe 13 martie 2013.