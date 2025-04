Fechet: Prima de sechestrare forestieră a fost majorată la 640 de euro

'Am reușit astăzi să aprobăm o ordonanță de urgență prin care majorăm prima de sechestrare (prima de sechestrare forestieră a carbonului - n.r.). Sperăm că acest lucru va conduce la o adevărată catalizare a proiectelor de împădurire. Aș reaminti faptul că la acest moment avem contracte semnate, adică certitudinea că vom împăduri pentru aproximativ 9.300 de hectare, ce se vor adăuga la Fondul forestier național. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, când am ajuns la minister, această cifră era una modestă, aveam puțin sub 100 de hectare împădurite, însă, uitându-mă la dinamica cererilor de finanțare și la volumul și la suprafața ce urmează a fi împădurită, pot să afirm că sunt convins că această cifră va crește exponențial, mai ales acum în situația în care prima de sechestrare în valoare de 456 de euro devine, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență, o primă de sechestrare de 640 de euro', a declarat Fechet, într-o conferință de presă.

El a precizat că aceste prime, ce urmează a fi plătite timp de 20 de ani, se adaugă tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate cu înființarea acestor păduri și a lansat și un apel către proprietarii de păduri privind accesarea acestor fonduri.

'Fac un apel către toți proprietarii de pădure, persoane fizice, persoane juridice, unități administrativ-teritoriale, cu suprafețe mai mici sau cu suprafețe mai mari, și mă bucur să văd că ne intră proiecte de 300, de 400, de 500 de hectare, însă apelul meu este să absorbim toți acești bani, să îi consumăm, pentru că la anul în luna ianuarie, cel mai probabil, sau în prima parte a anului viitor acest proiect se va opri din finanțarea din PNRR. Spun asta pentru că la 30 iunie 2026 tragem linie și vedem în ce măsură am epuizat toți acești bani sau nu', a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, până acum nu s-a descoperit un lucru mai bun decât împădurirea terenurilor în legătură cu combaterea schimbărilor climatice, a fenomenelor meteo extreme.

'Pierdem în România aproximativ 1.000 de hectare de terenuri agricole în fiecare an din cauza deșertificării, dincolo de inundațiile pe care le avem din ce în ce mai des în ultimul timp, dincolo de fenomene meteo extreme, cum ar fi perioade lungi de caniculă. Am citit o știre care m-a întristat, respectiv faptul că anul acesta vom mânca mai puțin de jumătate din cât ne-am fi propus să producem în România, referindu-mă aici la cireșe, la vișine, la piersici, dacă îmi amintesc eu bine, pentru că frigul din ultima perioadă, acest val polar, a compromis parte din livezile din România', a explicat Mircea Fechet.