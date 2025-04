Fenechiu: Am decis să fiu foarte prudent pe tema pensiilor speciale

Candidatul la Președinție al Alianței 'România, Înainte', Crin Antonescu, a anunțat, luni, că reprezentanții coaliției de guvernare vor depune marți la Parlament un proiect de lege care prevede pensionarea la vârsta de 65 de ani a celor care urmează o carieră în magistratură. El a precizat că proiectul de lege vine ca urmare a unei propuneri pe care a făcut-o în cadrul ședinței coaliției de guvernare.



Fenechiu a explicat că avansarea temei pensiilor speciale de către Crin Antonescu este o dovadă că există preocupare pentru acest subiect, însă, în opinia sa, nu există timpul necesar adoptării unui astfel de proiect de lege până în alegerile din luna mai.



'Să știți că eu, personal, am hotărât să fiu foarte prudent în legătură cu această temă dintr-un motiv extrem de simplu - (...) Curtea Constituțională a statuat cu ocazia ultimului proiect al pensiilor speciale ale parlamentarilor că toți parlamentarii începând cu mandatul 2020 nu mai au dreptul la pensii speciale, însă toți cei care au avut cel puțin un mandat înainte de 2023 își prezervă pensia specială pentru că niciun text de lege nu poate să retroactiveze. (...) Este foarte greu, în momentul de față, într-o perioadă de campanie electorală, să aduci în discuție așa ceva. Crin Antonescu a spus că este o problemă care trebuie rezolvată, nu a spus că o va rezolva în timpul campaniei electorale. Vor trimite proiectul, dar, chiar dacă ne grăbim, în procedură de urgență, nu putem să îl facem adoptabil până pe data de 4 mai. Deci, proiectul este dovada faptului că își doresc acest lucru, că există o preocupare pentru pensiile speciale. (...) Pentru Crin Antonescu este o dovadă a faptului că îl preocupă această problemă, însă noi, care deja suntem aici, putem fi suspectați că facem chestiunea strict politic', a transmis Fenechiu, marți, la Senat.



Întrebat dacă există o soluție pentru ca un astfel de proiect să treacă de controlul Curții Constituționale, Daniel Fenechiu a spus: 'Dacă exista până în momentul ăsta, era pe agendă'.



Liderul grupului PSD din Senat, Daniel Zamfir, a punctat că a apărut o discuție, nu o lege, iar Crin Antonescu nu face legi, pentru că nu este parlamentar.



'A apărut o discuție, nu o lege. Când va apărea, vom discuta pe ea. Hai să vedem pe ce formă. Nu l-ați auzit pe domnul Crin Antonescu vorbind despre scăderea anumitor drepturi, pensii speciale. Domnul Crin Antonescu nu face legi, pentru că nu este parlamentar. La sugestia domniei sale, coaliția a luat o decizie să facă un proiect de lege. Așteptați acel proiect de lege, să-l vedem și vă stau la dispoziție să discutăm pe ceva concret', a afirmat Zamfir.



Liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a avansat ideea că partidul său ar putea vota un astfel de proiect dacă are la bază principiul contributivității la fondul de pensii.



'Intenția USR de a nu mai avea categorii diferite de cetățeni privilegiați și cetățean normal o știți foarte bine de foarte multă vreme. USR a fost cel care a scos sloganul 'Fără pensii speciale' și a propus acest mecanism de contributivitate. Dacă e nevoie și în meserii foarte riscante, periculoase sau condiții vătămătoare de muncă să existe o plată substanțială mai mare, dar pensia ulterioară să fie pe principii de contributivitate. Am avut în PNRR acest jalon de a închide și de a rezolva reforma sistemului de pensii, inclusiv pensiile acestea speciale care să fie mutate pe contributivitate. Chiar și în condițiile astea în care toată România are de pierdut (bani din PNRR), se pare că asta ar conta mai puțin decât decizia referitoare la pensiile speciale ale magistraților', a subliniat Pălărie.



În opinia sa, o soluție pentru pensiile speciale ar fi 'o posibilă schimbare a Constituției, cu amendarea capacității CCR de a se pronunța, în condiții obișnuite, asupra propriilor drepturi bănești, pentru că, în acest caz, este conflict de interese'.



Întrebat dacă USR ar vota un eventual proiect de eliminare a pensiilor speciale, Pălărie a spus: 'Trebuie să-i vedem forma. Câtă vreme se discută despre un principiu al contributivității, da, nu văd de ce nu am susține'.

