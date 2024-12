Fermierii cer menţinerea facilităţilor pentru angajaţii din agricultură şi exceptarea construcţiilor de la „taxa pe stâlp”

"Unul dintre subiectele centrale ale campaniei electorale recent încheiate, dar şi al campaniei pentru alegerile prezidenţiale de anul viitor a fost şi va fi dezechilibrul cronic al balanţei comerciale cu produse agroalimentare. Exportăm materii prime agricole, cu valoare adăugată mică, şi importăm produse alimentare, finite, cu valoare adăugată mare. Acest dezechilibru are un impact direct asupra consumatorului final, asupra fiecărui român. Îi îmbogăţim pe alţii în timp ce ai noştri sărăcesc, vă amintiţi tema această de campanie, doamnelor şi domnilor guvernanţi, nu? Ştiţi ce impact a avut în rândul alegătorilor, nu? Pentru întreg mediul de afaceri din agricultura românească este nevoie ca o schimbare guvernamentală să NU aducă acelaşi tip de schimbări pompieristice, propuse de pe azi pe mâine. Firmele şi-au făcut planurile de afaceri şi bugetele cu mult timp înainte, iar astfel de măsuri fiscale vor dezechilibra totul. Deja mediul de agribusiness este bulversat de contextul agroclimatic şi regional, astfel că propunem amânarea măsurilor fiscale care vor prăbuşi mediul de afaceri din agricultură. Falimente sau revenire în agricultură?!", transmite AAC, într-un comunicat remis luni AGERPRES.



Astfel, antreprenorii din agricultură şi din industria alimentară avertizează Guvernul şi coaliţia politică care îl susţine că efectele introducerii pârjolului fiscal în sectorul agroalimentar va avea rezultate catastrofale pentru fiecare român, indiferent că activează sau nu în acest sector. O balanţă comercială cu produse agroalimentare şi mai strâmbă decât în prezent, subminarea gravă a securităţii alimentare prin dependenţa masivă de importuri, falimentele în lanţ din agricultură şi din procesare, stoparea marilor investiţii în sector, toate acestea se vor vedea în cifrele dezastruoase ale execuţiei bugetare din următoarele luni şi, mai grav, îi vor vulnerabiliza şi îi vor înfuria şi mai tare pe români.



"În condiţiile unui an agricol 2024 extrem de dificil, în care mulţi fermieri au evitat, milimetric, insolvenţa, anul 2025 va însemna lacăt pe majoritatea fermelor din România, dacă aceste măsuri fiscale, care au fost propuse peste noapte, vor fi şi adoptate. Drept urmare, 'taxa pe stâlp' în agricultură va aduce zero încasări la bugetul de stat, măcar asta ştiţi şi dumneavoastră, doamnelor şi domnilor guvernanţi! Şi atunci de ce vreţi să distrugeţi agricultura naţională?", afirmă aceştia.



Potrivit acestora, facilităţile pentru angajaţii din sectorul agroalimentar au fost introduse recent, în comparaţie cu sectorul IT şi construcţii.



"Considerăm că este o decizie rezonabilă amânarea cu un an a eliminării acestor facilităţi pentru agricultură şi industrie alimentară, pentru a permite şi antreprenorilor din acest sector să rămână pe linia de plutire în 2025. Reamintim că agricultura şi industria alimentară reprezintă peste 12% din PIB-ul României, iar o prăbuşire a acestor ramuri economice înseamnă garantat recesiune economică majoră în 2025. Vă asumaţi acest dezastru, doamnelor şi domnilor guvernanţi?", întreabă AAC.



Ministerul Finanţelor a publicat duminică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, care propune, printre altele, eliminarea facilităţilor fiscale acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, ca urmare a desfăşurării activităţii de creare programe pentru calculator sau de la angajatori din sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară în condiţiile stabilite prin Codul fiscal, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2025.



Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare este formată din organizaţiile Federaţia Naţională PRO AGRO, LAPAR - Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, UNCSV - Uniunea de Ramură Naţională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal şi AFF - Asociaţia Forţa Fermierilor.

