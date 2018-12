Fierbere în PSD! CEx de urgență la Parlament

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că printre temele de discuţie va fi prezentarea rezultatelor vizitei efectuate de Guvern la Bruxelles, notează mediafax.ro.



"Trebuie să le spun şi celor din Comitetul Executiv Naţional care au fost rezultatele prezenţei noastre la Bruxelles, la întâlnirea cu Colegiul Comisarilor. Acelaşi lucru l-am prezentat şi domnului preşedinte Liviu Dragnea şi acelaşi lucru vrem să-l prezentăm şi în faţa CExN. Aşa este normal. Să facem un raport al activităţii noastre şi al modului în care este pregătit Guvernul pentru preluarea Preşedinţiei (Consiliului UE - n.r.), dar şi al faptului că acolo s-a văzut cu adevărat cine are dreptate. Toţi au remarcat că suntem bine pregătiţi, iar Guvernul României este printre guvernele care intră în această Preşedinţie rotativă cel mai bine pregătit", a declarat Viorica Dăncilă, la finalul unei întrevederi cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pe care a avut, vineri, la Parlament.



Premierul a adăugat că pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD nu se află subiectul care vizează o ordonanţă de urgenţă pentru amnistie şi graţiere.



"Nu avem aşa ceva (un act normativ privind amnistia şi graţierea - n.r.) pe ordinea de zi, nu am aşa ceva pe masa Guvernului. În calitate de prim-ministru, nu am un act normativ care să prevadă aşa ceva. Nu am avut o discuţie, deci nu pot să vă spun. Eu nu ştiu dacă se impune o discuţie. Nu pot să ştiu ce se va discuta în Comitetul Naţional. Fiecare poate să-şi spună opinia, aceasta este democraţia", a spus Dăncilă.

