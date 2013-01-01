Fifor despre reforma administrativ-teritorială: Nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de po

Reforma administrativ-teritorială nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării, declară deputatul PSD Mihai Fifor, el precizând că aceasta trebuie construită pe criterii obiective, și anume viabilitate financiară, evoluție demografică, acces la servicii, potențial economic, particularități geografice și coeziune comunitară.

''România are nevoie de o reformă administrativ-teritorială profundă. Nu încape nicio îndoială. La aproape 37 de ani de la Revoluție, continuăm să funcționăm pe o organizare concepută în 1968, pentru o cu totul altă realitate istorică, demografică și economică. Între timp, populația s-a redistribuit, orașele s-au extins, numeroase comunități rurale s-au depopulat, iar societatea s-a transformat profund. Avem localități care abia își pot susține aparatul administrativ și altele care s-au dezvoltat mult dincolo de limitele lor teritoriale. Reforma este mai mult decât necesară și, din păcate, de prea multă vreme amânată. Niciodată nu a fost momentul potrivit, niciodată nu am avut curajul politic de a rezolva această problemă structurală a statului român post-'89'', a scris el joi pe Facebook.

În opinia acestuia, curajul politic nu înseamnă să iei decizii în grabă, ci să construiești schimbări durabile, bine fundamentate și înțelese de cei cărora li se adresează.

''Reforma administrativ-teritorială nu trebuie confundată cu simpla reducere a numărului de primării. Putem comasa zece comune și să păstrăm aceleași probleme, doar la o scară mai mare. Reorganizarea poate aduce administrații mai puternice, personal specializat și resurse consolidate pentru investiții. Dar drumurile rămân de întreținut, școlile și dispensarele trebuie să funcționeze, iar oamenii au în continuare nevoie de servicii publice accesibile. Mai mult, pentru cetățean, reforma ridică întrebări foarte concrete: ce se întâmplă cu actele, cu documentele de proprietate, cu evidențele fiscale? Unde își va rezolva problemele și cât va avea de mers până la noua primărie? Sunt lucruri pe care statul trebuie să le anticipeze și să le rezolve. Povara administrativă a reformei trebuie suportată de stat, nu transferată oamenilor. O comună poate dispărea din evidențele administrative printr-o decizie politică. Problemele celor care trăiesc acolo nu dispar însă odată cu ea'', a subliniat Fifor.

Există însă o dimensiune mai profundă, consideră social-democratul, care nu încape în calculele bugetare și în organigramele instituțiilor - sentimentul de apartenență.

''Pentru omul care trăiește într-o comunitate de generații, localitatea sa nu este o simplă delimitare pe hartă. Este locul în care s-a născut, în care au trăit părinții și bunicii, în care se află biserica, școala, cimitirul și reperele unei vieți. Când îi spui că primăria dispare și că deciziile se vor lua în altă parte, îi poți transmite, chiar fără să vrei, că locul căruia îi aparține contează mai puțin. Că își pierde vocea, reprezentarea, poate chiar o parte din identitate. Iar de aici până la sentimentul de marginalizare și la adâncirea și mai mult a neîncrederii în stat nu mai este decât un pas'', a precizat Mihai Fifor.

Tocmai de aceea, reforma trebuie construită pe criterii obiective: viabilitate financiară, evoluție demografică, acces la servicii, potențial economic, particularități geografice și coeziune comunitară, a menționat el.

''Un lucru e cert: nu putem decide viitorul unei localități exclusiv în funcție de un prag de populație. Avem nevoie de consultarea reală a comunităților, de garanții privind reprezentarea lor și, mai ales, de descentralizare reală. Nu putem pretinde că modernizăm statul dacă redesenăm limitele administrative, dar păstrăm decizia și resursele financiare concentrate la București. Altfel, riscăm să înlocuim administrații mici și vulnerabile cu administrații mai mari, dar la fel de dependente de centru. Și mai e ceva. Înainte de a redesena harta administrativă a României, trebuie să știm cum va arăta viața oamenilor pe această hartă. Avem responsabilitatea de a construi reforma cu seriozitate, cu analize de impact și cu o viziune pe termen lung. Nu reformăm administrația pentru următoarea rectificare bugetară, ci pentru următoarele generații. Cu atât mai mult cu cât România traversează o perioadă de divizare socială, iar ruptura dintre cetățeni și cei care iau decizii este deja profundă. Nu ne putem permite ca o reformă necesară să întărească sentimentul că hotărârile sunt luate departe de oameni, fără ca aceștia să fie ascultați'', a transmis deputatul.

Potrivit acestuia, modernizarea statului trebuie să însemne servicii mai bune, comunități mai puternice și perspective reale de dezvoltare, dar și capacitatea de a reconstrui încrederea oamenilor că statul acționează în interesul lor, nu împotriva lor. ''Pentru că adevărata măsură a unei reforme nu este doar cât de eficient devine statul, ci câtă încredere reușește să redea oamenilor în propriul lor viitor'', a fost mesajul lui Fifor.