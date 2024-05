Firea: Adulţii cu handicap trebuie să primească integral stimulentul votat de majoritatea social-democrată în 2017

„De doi ani, în fiecare lună, suma a fost înjumătăţită ilegal la 250 de lei. Astăzi, doar prin votul consilierilor generali social-democraţi au fost incluse în buget sumele necesare pentru a reduce datoria”, a mai spus ea. „Împreună cu majoritatea solidă pe care o voi avea în Consiliul General, voi plăti integral aceste sume”, a promis Firea.

„Proiectele prin care sunt sprijiniţi copiii cu dizabilităţi şi adulţii cu astfel de probleme grave sunt o alinare a suferinţelor zilnice. Nu este pomană electorală, ci o mână întinsă! Le promit celor aproape 80.000 de bucureşteni cu dizabilităţi, adulţi şi copii, că le voi fi din nou alături ca primar general. Nu sunt vorbe mari, ci fapte, aşa cum au fost şi în mandatul anterior ca primar general. Până în septembrie 2020, peste 200.000 de bucureşteni, din toate categoriile sociale, au beneficiat de stimulente financiare acordate de Primăria Capitalei, în valoare de circa 240 de milioane de euro”, a scris Gabriela Firea, marţi pe Facebook.

Ea a mai spus că a avut o întâlnire cu Daniela Tontsch, preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii, Tudorel Tupiluşi, preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi câteva persoane cu dizabilităţi care„ ne demonstrează în fiecare zi cât de puternice sunt”.

„Alături de deputatu Dan Cristian Popescu, viitorul viceprimar al Capitalei, candidatul PSD PNL la Primăria Sectorului 2, Rareş Hopincă, am ascultat problemele cu care se confruntă şi cum putem să-i sprijinim după alegerile din 9 iunie. În primul rând, trebuie să înceteze nepăsarea şi dispreţul din ultimii patru ani! Adulţii cu handicap trebuie să primească integral stimulentul votat de majoritatea social-democrată în 2017. De doi ani, în fiecare lună, suma a fost înjumătăţită ilegal la 250 de lei. Astăzi, doar prin votul consilierilor generali social-democraţi au fost incluse în buget sumele necesare pentru a reduce datoria”, a completat Firea.

„Împreună cu majoritatea solidă pe care o voi avea în Consiliul General, voi plăti integral aceste sume”, a continuat preşedinta PSD Bucureşti.

„Vom actualiza şi mări acest stimulent tocmai pentru că înţelegem cât de mare este nevoia acestor oameni. În plus, împreună cu asociaţiile de profil, vom pune bazele unui sistem de transport dedicat persoanelor cu dizabilităţi, un tip de taxi cu maşini adaptate. Am avut un astfel de proiect în mandatul anterior, Abilitaxi, şi îl vom adapta şi dezvolta. În programul de guvernare locală pentru viitorul mandat, am inclus un capitol destinat domeniului social – considerat o „Cenuşăreasă” de mulţi politicieni”, a adăugat Firea.

Aceasta a mai precizat că este nevoie de locuinţe sociale în Capitală, motivi pentru care a început „construirea blocurilor din Prelungirea Ghencea, alt proiect blocat în mandatul actualului primar”.

„Vom continua şi finaliza toate blocuri, câteva sute de apartamente. Centrele de zi sau de tip respiro, pentru copiii şi adulţii cu dizabilităţi, sunt o mare nevoie şi sunt convinsă că le putem înfiinţa cu ajutorul primăriile de sector. Aceste proiecte pot părea mai puţin importante decât cele de infrastructură mare, poduri, pasaje, reparaţiile ţevilor, consolidarea clădirilor, însă, şi aici este vorba tot de oameni şi nu cred că e de prisos să sprijin copii sau adulţi în nevoie”, a conchis Gabriela Firea.