Firea: Avem aproape 6.000 de persoane care s-au înscris în programul de creştere a natalităţii

Gabriela Firea a precizat că, începând cu 9 ianuarie 2023, vor fi de asemenea înregistrate alte cereri, iar ministerul şi-a propus ca anul viitor să deconteze 10.000 de proceduri.

"A doua sumă mare a Ministerului Familiei prevăzută în proiectul de buget pe 2023 - n. r.) este reprezentată de cele 150 de milioane de lei. Acest proiect a fost aprobat de curând. Este destul de bine cunoscut şi accesat deja de către posibili beneficiari. Avem aproape 6.000 de persoane care s-au înscris în programul de creştere a natalităţii prin care statul român, prin Ministerul Familiei, decontează suma echivalentă în lei a 3.000 de euro pentru procedurile FIV. Anul acesta vor fi decontate 2.500 de proceduri, începând cu 9 ianuarie anul viitor vor fi de asemenea înregistrate următoarele cereri şi ne-am propus ca pentru 2023 să decontăm 10.000 de proceduri. Dacă bugetul pentru cele 10.000 de proceduri pentru creşterea natalităţii va fi epuizat până în luna iunie, avem promisiunea - şi sper să fie onorată - a Ministerului de Finanţe că la rectificarea bugetară se va primi o sumă suplimentară în beneficiul acestui proiect de creştere a natalităţii", a susţinut ea.

Altă sumă mare prevăzută în bugetul pe 2023 al ministerului este de 47 de milioane de lei şi se referă la programele pentru tineret - Student Invest şi Family Start, respectiv dobânzi, comisioane, garanţii din partea statului.

"50 de milioane de lei vor merge către proiectele care garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în special proiectele din teritoriu, în beneficiul femeilor care sunt victime ale violenţei domestice. Atât femeile, cât şi copiii care provin din aceste comunităţi. Alte sume sunt îndreptate către anumite contribuţii, cotizaţii internaţionale, obligaţii pe care le avem, respectiv programul de creştere a natalităţii", a adăugat ministrul.

Firea a mai spus că, în aparatul central al ministerului pe care îl conduce, este aprobată o schemă de 260 de angajaţi, dar acum sunt ocupate doar 160 de posturi.

"Avem aprobată o schemă de 260 de angajaţi, însă avem ocupate doar 160 de posturi, pentru că suntem în proces de angajare, pentru că suntem o instituţie nouă, iar în ceea ce priveşte situaţia direcţiilor judeţene de familie şi tineret acolo abia acum o lună ni s-au aprobat 600 de persoane. De aceea nici nu s-au putut reorganiza direcţiile prin splitare între direcţii de sport şi separat direcţii de familie şi tineret, pentru că nu am avut numărul necesar de persoane prevăzut de lege. Spre exemplu, erau judeţe în care aceste direcţii aveau 10 angajaţi. Dacă ar fi trebuit să împărţim la două instituţii, deci două direcţii judeţene, două deconcentrate ar fi venit 5 la familie, 5 la sport, ele nu puteau funcţiona juridic şi nu erau legale. Să avem un număr de 15+1 ca direcţie judeţeană generală, să avem jurist, economist, resurse umane, CFP, plus lucrători care să fie dedicaţi domeniilor sport şi separat tineret şi familie. Am reuşit împreună cu Ministerul Sportului să obţinem aprobarea de la Ministerul Finanţelor pentru această schemă care să respecte legislaţia în vigoare, astfel încât direcţiile să fie funcţionale. Avem un protocol semnat cu Ministerul Sportului, avem un memorandum care a fost adoptat de Guvern, aprobat aşadar, cu noul număr de posturi aprobate pentru direcţiile de sport şi pentru direcţiile de familie şi tineret şi până la sfârşitul anului acest proces se va încheia", a explicat ea.

Ministrul Familiei a dat asigurări că în maximum o lună jumătate vor fi funcţionale şi direcţiile judeţene.

"Cele 600 de posturi - într-o lună ne propunem să avem direcţiile funcţionale, deci şi cu angajaţii respectivi, însemnând angajaţii existenţi, precum şi alte angajări. Noi preluăm ce există în actualele direcţii, dar sunt multe direcţii judeţene, mai mult de jumătate, care doar prin splitarea numărului de angajaţi nu ar fi putut să funcţioneze corespunzător. Într-o lună - o lună şi jumătate vor putea să fie funcţionale", a susţinut Firea.