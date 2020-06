Firea, bilanţ pe Facebook, cu atacuri la PDL/PNL: ”Am redat Primăria bucureştenilor!”

Gabriela Firea a postat, marţi, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care face o scurtă trecere în revistă a unora dintre realizările mandatului său şi anunţă că va reveni cu detalii în zilele următoare.

Clipul video începe cu primarul general alături de o machetă: ”Macheta Spitalului Metropolitan care se construieşte în Bucureşti, un spital ultramodern, cu 1.000 de paturi. (...) Garanţia că acest spital va fi finalizat sunt eu şi echipa mea, pentru că am repornit toate proiectele blocate din Capitală şi le-am finalizat sau sunt aproape de finalizare. Înainte să prezint rezultatele mele concrete, vreau să spun tuturor că cea mai mare realizare este că am redat Primăria Capitalei bucureştenilor. Am smuls-o, încă din primul an de mandat, din ghearele celor patru – cinci firme căpuşă PDL/PNL, care au subjugat bugetul Capitalei timp de 20 de ani, firme abonate la bugetul Capitalei, care prestau servicii scumpe, chiar şi de zece ori mai scumpe, şi de proastă calitate”.

Firea afirmă că, prin înfiinţarea companiilor municipale s-au făcut mari economii la buget şi se asigură ”proiecte de calitate pentru toţi cetăţenii”.

Potrivit primarului general, ”Compania de Consolidări a realizat, în doi ani, cât cei dinainte în 20 de ani”, ”iar Compania de iluminat a scos oraşul din beznă, montând stâlpi în cartiere în care până acum doar soarele aducea lumina”.

”Primăria a devenit o instituţie unde investitorii sunt primiţi cu respect, nu le mai cere nimeni comisioane sau favoruri ca pe timpul majorităţii PDL/PNL”, a mai afirmat Firea.

Aceasta a făcut referire şi la pandemie şi acţiunile sale din timpul acesteia: ”Suntem în plină pandemie virală. Am fost zilnic la muncă în locurile cele mai periculoase din punct de vedere al posibilei contaminări. Nu mi-am conservat sănătatea. Nu mi-am pus viaţa la adăpost, nu m-am ascuns în casă sau sub pat. Am fost în spitale pentru a le dota”.

Primarul gneral s-a referit şi la alocaţii şi pensii.

”Nu pot fi de acord că pensiile şi alocaţiile sunt pomeni electorale, cum spune actualul Guvern. Alocaţia trebuie să fie mărită, la fel ca şi pensiile. Nu sunt bani la Guvern? Păi cum nu sunt? Unde se duc împrumuturile care vor rămâne de plătit după acest Guvern? Deocamdată, se duc spre firme prietene politic, pe despăgubiri, pe rambursări de TVA neverificate. Realmente, este inuman ce se întâmplă”, a mai afirmat primarul general.

”În ciuda blocajelor, manipulărilor, denigrărilor de orice fel, am reuşit să duc la bun sfârşit proiecte importante. Nu spun că sunt perfectă, nimeni nu este perfect, în afara lui Dumnezeu, dar tot ce am făcut se bazează pe tenacitate, luptă cu blocajele de orice fel. Respect şi preţuiesc acest oraş şi pe oamenii lui. Am fost adoptată de acest oraş acum 30 de ani şi trebuie să-i întorc toată preţuirea mea şi toată munca”, a continuat edilul.

Firea a făcut referire şi la soţul ei, primar în Voluntari, care a făcut din acest oraş ”o mândrie naţională”.

”Se tot aruncă cu noroi în mine că sunt soţia primarului din Voluntari. Ce s-a făcut în Voluntari în ultimii 20 de ani este o mândrie naţională. O comună din care nimeni nu mai ieşiea din casă atunci când ploua a devenit un oraş modern, cu şcoli căutate de majoritatea elevilor din judeţul Ilfov, cu un spital, cu transport în comun. Soţul meu este un exemplu de bun gospodar şi nu-mi este ruşine cu el. Eu mă întreb cum mă mai suportă”, a mai afirmat Firea, potrivit News.ro.

La finalul mesajului a revenit la Spitalul Metropolitan, precizând: ”Voi finaliza Spitalul Metropolitan cu sprijinul celor dintre dvs care apreciaţi oamenii care construiesc şi nu cei care distrug. Ei se unesc în ură, şantaj şi răzbunare. Eu rămân alături de toţi bucureştenii”.

Candidatul dreptei la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă ţinută, ca şi precedentele, în stradă, că Gabriela Firea ar vrea ca bucureştenii să uite că a venit de mână cu Liviu Dragnea la Primăria Capitalei, el propunându-şi să facă un bilanţ al mandatului acesteia la primărie.

El mai afirmă că Firea ar vrea ca locuitorii Capitalei să uite că oamenii săi de încredere, Aurelian Bădulescu şi Speranţa Cliseru, au fost în dipozitivul de la 10 august, când jandarmii au bătut bucureşteni paşnici.