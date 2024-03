Firea: Nu am discutat despre europarlamentare; acum trebuie să mă resetez

Firea a fost întrebată, la Palatul Parlamentului, dacă locul eligibil pe lista la alegerile europarlamentare din partea PSD-PNL i-a fost oferit sau l-a cerut ea.

"Nu am cerut nimic eu, personal. Nu am discutat despre europarlamentare, am discutat despre primărie. Eu am sperat până în ultima clipă că voi fi candidat şi că voi câştiga. Acum trebuie să mă resetez şi de aici înainte vorbim şi despre alte planuri", a spus liderul PSD Bucureşti.

Aceasta a afirmat că ideile pe care le pregătise pentru programul de guvernare locală le va transmite echipei tehnice a doctorului Cătălin Cîrstoiu.

Gabriela Firea a menţionat că, dacă ar fi părăsit PSD şi ar fi candidat independent la Primăria Capitalei, ar fi contrazis ceea ce a afirmat în ultimii ani, anume că este un om de echipă.

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a declarat, marţi, că Gabriela Firea se va afla pe lista comună a PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare.

