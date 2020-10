Firea: Petre Roman, Cornel Dinu, Daniel Pancu şi Sorin Ilieşiu m-au anunţat că se retrag de pe lista de consilieri generali

„Domnul Petre Roman, domnul Cornel Diniu şi domnul Pancu, precum şi domnul Ilieşiu, m-au sunat şi m-au anunţat că având în vedere faptul că au vrut să fie alături de noi în Consiliul General cu primarul general Gabriela Firea, în noua conjunctură s-au retras. Practic pe noua listă vor figura colegii care erau sub linie, deci de la 21 în jos. La momentul la care s-a întocmit această listă colegii noştri au spus că trebuie să fie reprezentanţi ai tuturor cluburile la nivel naţional şi în Bucureşti, deci Steaua, Dinamo şi Rapid. Aceasta a fost gândirea la acel moment – să nu supărăm nicio galerie. Iată că nu am supărat nicio galerie la acel moment, dar am supărat alte persoane”, a declarat Gabriela Firea vineri la sediul PSD.

Pe 17 august, Gabriela Firea, a depus lista de candidaţi PSD pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pe aceasta aflându-se, între alţii, fostul premier Petre Roman, actriţa Monica Davidescu, Elisabeta Lipă, Cornel Dinu, Dumitru Dragomir, Anghel Iordănescu, Daniel Pancu.