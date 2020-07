Florin Cîțu a făcut anunțul: Creștem pensiile cu doar 10%. Care e motivul real

”Discuția despre pensii este alimentat de cei care stau pe margine: PSD. E alimentata cu informații false. Ce a făcut PSD până acum declarațiile prin care instigau la nesupunere că nu mai trebuie să prelungim starea de urgenta, daca nu se ascundeau în spatele decl politice astăzi jumătate din PSD erau la pușcărie!

Cetățenii nu au reacționat, cetățenii au catsigat acest guvern, a recâștigat încredere romanilor. Masurile pe care le-am luat sunt bune. Am castigat încrederea cetățenilor.

Azi nu mai avem, am castigat încrederea Comisiei Europene și am fost tratați că membrii cu drepturi depline ni s-a alocat o suma record am castigat încredere investitorilor străini nimic apocaliptic nu s-a întâmplat.

Când am venit la guvernare am găsit rezerva de stat goala! A fost foarte greu să găsim bani pentru materiale sanitare.

Traversam cea mai dificila criza globala din ultimii 100 de ani. Când am făcut bugetul estimările erau de o creștere de 4 și ceva %. PSD a aprobat o informare din partea lui Orlando care spunea că nu se poate face crestrea de 40% a pensiilor.

Mințeau, mint și acum. Anul acesta o să fie contracție economica. Vrem să investim mai mult. Decizia vă fi luata în perioada următoare. Nu s-a luat o decizie.

Acel procent de 10% pe care l-am anunțat deja este sustenabil! Aceasta o să fie o decizie politicia așa cum am decis și prorogarea legii alocațiilor.

Mai greu a fost să găsim resursele să mărim cu 10%. Este un efort important în contextul în care avem nevoie de bani de investiții. Și pentru șomajul tehnic a fost un efort bugetar.

Acum îi plătim să se întoarcă la munca un al efort bugetar. Exista această problemă și pentru pensionarii din ro este o datorie morală dacă vreți. Acest 10% este ceea ce se poate acum!

Estimam un deficit bugetar de 6,5% din PIB. Am văzut pe iunie rezultatele și economai raspunde perfect la ce am făcut . colectările sunt bun. Economia a revenit.

Binenteles că nu o să avem creștere economica dar nici scădere de -8%-9%. Putem tine economai să nu avem o cădere dureroasă. De anul viitor mă aștept la creștere economic”, a spus Florin Cîțu, la Realitatea Plus.