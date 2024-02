Florin Roman îi răspunde lui Ciolacu: PNL nu va părăsi coaliţia atât timp cât PSD nu va depăşi liniile roşii discutate

Roman consideră că cine rupe coaliţia în an electoral va suporta şi costuri politice. Declaraţia sa vine după ce liderul PSD premierul Marcel Ciolacu a afirmat că, dacă liberalii vor decide să se retragă de la guvernare, el îşi va depune mandatul de prim-ministru.

Florin Roman a afirmat că PNL a stat lângă România când ţării i-a fost greu chiar dacă acest lucru i-a costat electoral pe liberali.

“PNL a stat lângă România întotdeauna când României i-a fost greu, chiar dacă lucrurile astea ne-au costat electoral, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de criza energetică, fie că vorbim de război. PNL nu va părăsi coaliţia atât timp cât PSD nu va depăşi liniile roşii pe care noi le-am discutat cu ei, pe partea economică şi anume cota unică, Pilonul II de pensii, partea de scădere a poverii muncii şi partea nicio taxă şi niciun impozit nou în 2024”, a declarat Florin Roman pentru News.ro.

El a mai afirmat că cine rupe coaliţia în an electoral va suporta şi costuri politice.

“Cine va rupe această coaliţie într-un an electoral ,dificil, un an în care le-am spus oamenilor că vom majora pensiile de două ori, un an în care avem angajamente internaţionale pe PNRR, într-un an extrem de complicat, cine va face treaba asta va suporta şi costuri politice, aşa cum le-a suportat USR în momentul în care României i-a fost greu a fugit de la guvernare cu laşitate şi cu aplauze”, a explicat Roman, care este şi vicelider al grupului PNL de la Camera Deputaţilor.

Florin Roman a mai afirmat că PNL este pregătit pentru toate tipurile de alegeri.

“Suntem pregătiţi pentru toate tipurile de alegeri. Din acest punct de vedere nu avem nicio problemă. Singura problemă care s-a pus pe comasare este că cinci rânduri de alegeri sunt foarte multe în câteva luni. Era problema de natură europeană. Sunt ţări europene care fac acelaşi lucru. S-a întâmplat şi în 2019. În România ultima dată s-au decalat în urmă cu patru ani alegerile locale cu patru luni, în 2019 am avut suprapus referendumul peste alegerile europarlamentare. Cred că România îşi doreşte aleşi locali, europarlamentari, parlametari, preşedinte reprezintativi, cu o prezenţă mare la vot astfel încât să nu ne mai trezim cu primari aleşi cu 10% din cei de pe listele electorale permanente sau parlamentari cu 5%”, a mai declarat Roman.

El a adăugat dacă săptămâna viitoare nu se ia o decizie pentru comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, atunci acest lucru nu se mai poate face.

“Timp pe calendar mai este până săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare nu se ia o decizie, această comasare nu se poate face. Vorbesc de calendarul electoral”, a explicat Florin Roman.

Ciolacu a fost întrebat, miercuri seară, la Roma, cum vede afirmaţiile unor reprezentanţi ai PNL potrivit cărora ar fi mai bine pentru liberali să rupă coaliţia.

”Eu cred că…. Cel puţin eu şi colegii mei din PSD am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment cred că ori am fi avut alegeri anticipate când eram în pragul unei crize sociale (…), ori PSD ar fi avut cu cinci în faţă la alegeri. Dar am hotărât, într-un moment dificil, că este bine să ne implicăm şi să nu lăsăm România să se ducă într-o direcţie total, total greşită”, a declarat el.

Întrebat dacă este dispus să conducă un guvern minoritar, Ciolacu a răspuns negativ.

”Este exclus acest lucru. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul preşedinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-minstru. Eu am intrat în acest proiect după o discuţie, inclusiv cu preşedintele României, că vom duce această coaliţie şi această guvernare cel puţin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20 la sută, şi ni se pare normal să avem în continuare prim-ministru sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită. Dar din discuţiile mele – şi sper să nu îl deranjeze pe domnul preşedinte Nicolae Ciucă – din discuţiile mele cu preşedintele Nicolae Ciucă, este exclus un astfel de scenariu”, a subliniat premierul.