Florin Roman: Nu dețin apartamente sau case în București sau județul Ilfov

'Am fost acuzat că dețin proprietate în București, în Ilfov, alții ați vorbit de case sau așa mai departe. Adevărul este unul foarte simplu: nu dețin niciun fel de proprietate în București, nu dețin nicio proprietate în Ilfov. M-aș fi bucurat să mă întrebați asta în momentul în care ați difuzat acele știri. Dacă puteți face dovada că eu dețin vreo proprietate, casă, imobil, teren, cum i-ați zis, atunci sigur că aș avea o problemă', a susținut Roman, la Parlament, întrebat pe această temă.

El a menționat că a circulat prin mai multe redacții un material în care era acuzat că deține locuință în București și decontează chiria.

'Deci, situația este în felul următor la acuzația că am domiciliul în București. De 51 de ani, de când sunt născut, am avut un singur domiciliu în județul Alba, municipiul Alba Iulia. Doi, la acuzația că dețin, unii au spus case, alții apartamente sau așa mai departe, în București sau în Ilfov: nu dețin apartamente sau case în București sau Ilfov. Adevărul este următorul. Am discutat și cu funcționarii de la Camera Deputaților. Mi-au sugerat că am dat dovadă de transparență, de exces de transparență, deoarece am trecut un imobil al soției, dobândit înainte de căsătorie, care este bun propriu. Eu am încercat ca de fiecare dată să fiu extrem de transparent. Timp de 8 ani de zile am stat în chirie, cu contract, am venit, am publicat, am adus contractul pentru decontare și așa mai departe', a explicat Florin Roman.

Potrivit acestuia, apartamentul din București este al soției sale.

'Eu sunt recăsătorit, soția este recăsătorită. Amândoi am intrat în căsătorie cu bunuri proprii. Eu le-am donat fiicei mele în momentul în care a împlinit vârsta de 18 ani și am consfințit, inclusiv problema acelui apartament, prin declarație notarială, în care am clarificat foarte clar că este un bun propriu al soției pe care eu nu am dreptul să-l dețin', a completat Roman.

El a precizat că studiază posibilitatea de a acționa în instanță pe daune civile pe cei care au furnizat această informație.

'Nu v-am ascuns faptul că, după căsătorie, m-am mutat cu soția în acel apartament, dar, vă repet, nu sunt cotă parte, adică dacă acel apartament se vinde nu am niciun drept, dacă se închiriază nu am niciun drept, dacă este dat pe succesiune sau așa mai departe nu am niciun drept. Vă repet, am întărit lucrul ăsta în fața notarului încă din urmă cu un an, când această discuție nu era', a declarat Florin Roman.

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Ciprian Șerban, a anunțat, luni, că va depune un proiect de modificare a statutului astfel încât parlamentarii care au proprietăți în București, inclusiv soțiile acestora, nu vor mai beneficia de sumele pentru decontarea chiriilor.