Florin Roman (PNL): Trebuie să punem preşedintele României; ''cu stânga nici cruce nu-ţi faci''

Prezent joi seara la Palatul Cultural din Blaj la lansarea candidaturii liberalului Gheorghe Valentin Rotar pentru un nou mandat de primar, deputatul Florin Roman le-a spus colegilor săi că în ultimele două săptămâni a fost prin toate judeţele Olteniei şi prin toate judeţele Moldovei, regiuni despre care a susţinut că sunt mult în urma Transilvaniei.

"Îmi pare foarte rău s-o spun, dar parcă am venit, şi nu spun vorbe mari, parcă am venit de undeva la Las Vegas. Vă dau cuvântul meu de onoare, atât de mare este diferenţa între anumite zone şi ceea ce este la noi, şi-o spun cu durere în suflet pentru oamenii de acolo, că sunt tot români. Nu e vina lor, dar acolo, eu am o vorbă şi cred în vorba asta, acolo unde-s liberalii e dezvoltare, oameni buni! Acolo unde sunt comuniştii, că nu sunt socialişti, e sărăcie cât încape şi nu au alt interes decât să-i ţină pe oameni în sărăcie", a declarat deputatul PNL Alba.

Florin Roman le-a spus liberalilor prezenţi la eveniment că trebuie ieşit la vot pentru că în 10 iunie se va vorbi şi despre ce se întâmplă la alegerile prezidenţiale.

"Noi trebuie să adunăm de aici tot, pentru a-i ajuta pe colegii noştri din Oltenia. Tot. În Moldova o să fie o surpriză frumoasă. Până şi moldovenii s-au săturat de roşii şi o să vedeţi că va fi surpriza frumoasă a acestor alegeri. De asta, vă rog: trebuie să punem preşedintele României. Şi acel preşedinte al României nu poate fi decât de dreapta. Nu putem să lăsăm România în mâna stângii populiste, în mâna unor oameni care au dus ţara de fiecare dată în jos. Vorba unui clasic în viaţă: 'cu stânga nici cruce nu-ţi faci'. Şi mai trebuie să mergem apoi în iarnă, să avem şi guvern", a mai afirmat deputatul PNL Alba.

Joi seara, la Blaj, Gheorghe Valentin Rotar şi-a lansat candidatura pentru a obţine cel de-al cincilea mandat de primar.