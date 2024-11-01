Homepage » Actual

Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Ilie Bolojan

| 03 noi, 19:26

 

Fostul ministru de Externe Luminiţa Odobescu a fost numită, luni, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-Ministrului Ilie Bolojan, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

 

 

”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.
În luna februarie, preşedintele interimar Ilie Bolojan a numit-o în funcţia de Consilier Prezidenţial. Aceasta a rămas consilier La Palatul Cotroceni şi în primele luni ale mandatului preşedintelui Nicuşor Dan.
În ianuarie 2025, Luminiţa Odobescu a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Marcel Ciolacu.
Luminiţa Odobescu a fost ministru de Externe în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, fiind numită în funcţie în iunie 2023.
Aceasta a fost ambasador şi a deţinut anterior funcţia de consilier prezidenţial pentru afaceri europene. Odobescu a fost şi Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană.

 

