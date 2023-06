Gabriela Firea, avizată favorabil în comisiile de specialitate parlamentare pentru funcţia de ministru al Familiei

Le mulţumesc colegilor parlamentari care au avizat pozitiv noul meu mandat ca ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Am prezentat în faţa senatorilor şi deputaţilor din comisiile reunite pentru Muncă şi Protecţie socială, Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, Tineret şi sport, Drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi Minorităţi programul de guvernare pentru acest domeniu important. Am răspuns, timp de aproape două ore, tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate. Am explicat în amănunt cum vom ajuta, în următorul an şi jumătate, copiii, familiile, tinerii şi femeile din România. De asemenea, am venit cu detalii acolo unde întrebările au fost simple atacuri politice sau pline de informaţii greşite”, a scris Gabriela Firea, miercuri pe Facebook.

Ea a adăugat că printre priorităţile în mandatul ei sunt creşterea natalităţii, sprijinirea familiilor numeroase şi a celor aflate la început de drum, precum şi a tinerilor, victimelor violenţei domestice, ale hărţuirii sau abuzurilor de orice fel, cât şi asigurarea egalităţii de şanse.

„Este o imensă bucurie să îmi pot continua toate proiectele începute, dar şi o responsabilitate să pot duce la capăt proiectele pe care ni le-am asumat în programul de guvernare pentru creşterea natalităţii, sprijinirea familiilor numeroase, a celor la început de drum, dar şi a tuturor familiilor pentru care luptăm să aibă o viaţă mai bună. O prioritate sunt şi proiectele ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pentru tineri, victimele violenţei domestice, ale hărţuirii şi ale abuzurilor de orice fel, pentru asigurarea egalităţii de şanse, pentru copiii aflaţi în grija statului şi pentru problema extrem de sensibilă a mamelor minore”, a completat Firea.