Gabriela Firea: Bucureştiul este al patrulea cel mai aglomerat oraş din Europa şi al optulea din lume

”Autobuzele curate, care vin la timp, cu aer condiţionat vara şi căldură iarna, tramvaiele care au culoare delimitate de traficul auto, staţiile moderne, pot fi o variantă prin care bucureştenii să renunţe la maşinile personale. Am avut o întâlnire cu peste 400 de angajaţi din sistemul public de transport al Capitalei! Sunt oamenii care pun în mişcare acest oraş şi care sunt alături de bucureşteni indiferent de zi, oră sau vreme. Transportul în comun este soluţia pentru traficul infernal din Bucureşti!”, spune candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, pe Facebook.

Firea arată că ”Bucureştiul este acum al patrulea cel mai aglomerat oraş din Europa şi al optulea din lume”.

”Fiecare şofer bucureştean a pierdut 150 de ore, adică peste 6 zile, stând în trafic, doar anul trecut. Soluţii există, trebuie doar aplicate! În mandatul de primar general, am început un amplu proces de modernizare a parcului auto al STB care era pus pe butuci. Am lăsat un parc auto modern, cu 830 de vehicule:400 de autobuze Euro 6 achiziţionate şi livrate, 130 de autobuze hibrid achiziţionate şi livrate, am atras finanţare europeană şi am organizat licitaţii pentru 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice, 100 de troleibuze”, arată Gabriela Firea.

Ea menţionează că a realizat primele culoare unice de transport, prin separarea căii de rulare pentru tramvaie. În plus, am modificat legislaţia şi am introdus autobuze pe liniile de tramvai, acolo unde a fost posibil.

”Am fost mereu alături de angajaţii STB, le-am ascultat nevoile şi am intervenit acolo unde a fost cazul. Anul acesta, doar prin insistenţa consilierilor generali, am reuşit să modificăm bugetul Capitalei şi să introducem sumele necesare ca sistemul să nu intre în colaps, iar autobuzele şi tramvaiele să rămână în depouri. Continuăm totul şi după alegerile din 9 iunie! Împreună, pentru Bucureşti - Oraşul dorit de oameni!”, mai afirmă Firea.