Gabriela Firea oferă alte explicaţii pentru pozele din şcoală: Fotografiile sunt făcute duminică seară

Dacă cu o zi înainte spunea că fotografiile au fost făcute luni dimineaţă, marţi, Gabriela Firea a spus că fotografiile au fost făcute duminică seară, cu o zi înainte de începerea şcolii.

Fotografia în care apare alături de soţul ei, Florentin Pandele, şi de cei doi copii, într-o sală de clasă, a fost publicată luni, în prima zi de școală, pe pagina sa de Facebook, dar a fost ulterior ștearsă.

„Factual: în seara de 13 septembrie, ÎNAINTE de începerea școlilor, am mers cu soțul meu să verificăm pregătirile sanitare pentru luni dimineață, fiecare în școlile din orașul în care este primar. La ora 19:30 ne-am oprit la o școală pentru a intră în direct la România Tv. Avem și MARTORI: echipa RTV, angajați ai școlii, paznici. Au intrat și copiii cu noi. Am făcut o fotografie în 10 secunde. Am postat a doua zi dimineață o încurajare și un mesaj pentru copii, profesori și părinți, având că ilustrație fotografiile făcute SEARA. Totul a fost dezinfectat.

Luni, 14 septembrie, NU am intrat în clase! Copiii aveau luni o programare la doctor și am fost foarte dimineață, înainte de a veni ceilalți copii și părinți, doar pentru manuale. NU AM MAI INTRAT ÎN CLASE! Am și explicat situația ieri, cui m-a întrebat. Dar s-a înțeles ce s-a vrut... nu adevărul! Eu zic să vină mai repede Poliția, să ne rețină! Să-i ia la întrebări și pe copii! Dar urgent!”, a scris primarul Capitalei pe Facebook.

