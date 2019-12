Gabriela Firea, primele declarații după ce a fost aleasă preşedinte al PSD Bucureşti

PSD Bucureşti a organizat, luni seară, alegeri, iar pentru funcţia de preşedinte a fost un singur candidat, respectiv primarul Gabriela Firea.

“În primul rând, ziua de astăzi şi momentul pe care l-am trăit împreună nu ar fi putut avea loc dacă după zece amânări în patru ani actuala conducere a partidului nu ar fi acceptat să organizăm conferinţă de alegeri la Bucureşti. Asta este din păcate situaţia şi tristul adevăr. Atât eu, cât şi colegii mei care ieşiseră din mandat, pentru că termenul era depăşit, a trebuit să suportăm umilinţa de a ni se amâna lună de lună, an de an, organizarea unei conferinţe pentru a avea legitimitate”, a declarat Firea, după ce a devenit preşedintele PSD Bucureşti.

Ea a mai spus că până acum nu se dorea normalitatea pentru Bucureşti şi se bucură că la sediul central al partidului nu se mai urzesc planuri nefaste pentru Capitală.

“Nu spun că în calitate de preşedinte interimar nu mi-am făcut treaba mea, mi-am făcut-o atât eu, cât şi colegii preşedinţi de la sectoare, dar cred că era un semnal, acolo, undeva, la Bucureşti nu se dorea normalitatea, la Bucureşti nu se dorea să fim o organizaţie unită, închegată, dezbinarea a folosit. Mă bucur că în acest moment la sediul central nu se mai urzesc planuri nefaste pentru Bucureşti”, a mai spus Firea, care a mulţumit în finalul discursului lui Marcel Ciolacu şi lui Paul Stănescu, potrivit News.ro.

Preşedintele partidului Marcel Ciolacu a afirmat că cea mai importantă este stabilitatea în cadrul formaţiunii politice.

“Cred că cel mai importantă este o stabilitate, un nou mod de a lucra între noi, mai colegial, mai deschis, să încercăm să recuperăm din încrederea pe care am avut-o, să ne bizuim unii pe altţii. Eu personal nu am duşmani, am adversari politici în afara partidului, iar în interior am colegi. Dacă viaţa ne duce într-un drum către o competiţie în partid, nu vom fi niciodată adversari, suntem colegi, avem aspiraţii politice, este normal. Partidul trebuie să recunoască că cea mai importantă organiuzaţie din ţară este PSD Bucureşti”, a afirmat Ciolacu.