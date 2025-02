George Becali: Dacă nu candidează George Simion, o să candidez eu independent la prezidenţiale

”Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, a anunţat Becali la Antena 3.





Întrebat dacă a vorbit cu liderul AUR George Simion despre această decizie, Becali a spus: ”Nu i-am spus, pentru că eu ştiu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. (..) El va candida, de asta îmi şi permit să spun că îmi depun candidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidatura asta, dar spun asta ca să îl forţez pe el să candideze. Ştii de ce îl forţez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat şi atunci el are o şansă”, a declarat deputatul AUR.





George Becali a mai declarat că sper să nu fie lăsat să candideze Călin Georgescu la alegerile din luna mai.