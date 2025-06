Ghinea (USR): Viitorul premier trebuie nominalizat cât mai rapid; atunci pot fi reluate negocierile

'Menirea acestui grup de lucru era să treacă în revistă soluțiile care pot fi luate pe masă. Deciziile sunt luate de către lideri, de către președinte și mai ales de către viitorul prim-ministru. Părerea mea este că acesta trebuie să fie nominalizat cât mai rapid, neînsemnând că ăsta este finalul negocierilor, dar abia în acel moment, cu un leadership asumat al viitoarei coaliții la nivel de prim-ministru, pot fi reluate negocierile din punctul în care le-am lăsat', a precizat Ghinea, luni, la Palatul Parlamentului, întrebat când estimează că vom putea avea un pachet fiscal.

Cât privește creșterea de taxe, Ghinea a susținut că trebuie clarificate, mai întâi, toate reducerile de cheltuieli înainte de a discuta despre aceste creșteri.

'Problema noastră este că trebuie sa clarificăm toate reducerile de cheltuieli, punct cu punct, în scris, înainte de a discuta despre creșteri de taxe. Ãsta a fost mandatul pe care l-am avut de la USR, pe care l-am impus în timpul negocierilor și de asta am supărat așa de multă lume (...). Asta este ce fac eu și cred că fac bine, pentru că, vedeți, nu am ajuns să agreăm creșterea de taxe înainte de a agrea reducerea de cheltuieli. De asta m-a trimis USR-ul acolo și asta am făcut în ultimele două săptămâni, având toate scenariile pe masă. Eu cred că vor mai continua și după desemnarea premierului, vor continua negocierile, pentru că, repet, distanța de viziune între partide este destul de mare', a conchis senatorul.