Greblă: Nu am primit nicio solicitare legată de activitatea vreunei ferme de boţi

''Nu am primit nicio solicitare oficială legată de activitatea vreunei ferme de boţi sau altceva similar. Am urmărit discuţiile din spaţiul public din ultimele ore. Autoritatea Electorală Permanentă are atribuţii în monitorizarea desfăşurării campaniei electorale, în special cu privire la cheltuielile efectuate de competitorii politici pentru promovarea programelor politice sau pentru alte activităţi de campanie. Am luat deja legătura cu alte instituţii implicate în combaterea acestor practici şi aşteptăm mai multe informaţii pentru a vedea unde şi dacă astfel de activităţi au loc. Vom verifica, în special, cheltuielile efectuate de competitorii politici, inclusiv acelea invocate de domnul prim-ministru'', a afirmat Greblă, la Digi 24.

Potrivit acestuia, se vor iniţia verificări pentru a se vedea dacă acest gen de acţiuni respectă reglementările campaniei electorale.

''Verificarea activităţilor desfăşurate de competitorii politici în campaniile electorale implică o competenţă partajată. În primul rând, avem birourile electorale, organizate pe diverse niveluri. De asemenea, Ministerul de Interne, Autoritatea pentru Digitalizarea României şi Serviciul Român de Informaţii, în cazurile în care există suspiciuni de ameninţări la adresa securităţii naţionale, pot efectua asemenea verificări. (...) Nu cunosc încă toate detaliile despre aceste activităţi presupuse a fi desfăşurate de ferme de boţi pe teritoriul României. Vom iniţia verificări în baza atribuţiilor fiecărei instituţii pentru a vedea dacă aceste acţiuni respectă reglementările campaniei electorale'', a menţionat preşedintele AEP.

Subiectul a apărut în spaţiul public după ce preşedintele USR, Elena Lasconi, l-a acuzat marţi pe Mircea Geoană că s-a întâlnit cu Tal Hanan, ''deconspirat în urma unei investigaţii jurnalistice internaţionale ca fiind în spatele unor operaţiuni de manipulare a alegerilor în zeci de state din lume, prin intermediul fake news, a fermelor de troli şi operaţiuni în social media menite să decredibilizeze candidaţi''.

Lasconi a postat pe Facebook poze în care Tal Hanan apare în faţa sediului Institutului Aspen din Bucureşti, la care Mircea Geoană este preşedinte fondator. ''O altă fotografie probează că Mircea Geoană este prezent în acelaşi loc, împreună cu apropiata sa, deputat PSD'', a scris liderul USR, pe Facebook.

Într-un comunicat transmis miercuri, echipa de campanie a lui Mircea Geoană, candidat independent la prezidenţiale, a susţinut că informaţiile prezentate de Elena Lasconi sunt ''complet false''.

''Candidatul independent Mircea Geoană a clarificat în direct aseară că acuzaţiile doamnei Elena Lasconi sunt complet false. Nu îl cunoaşte şi nu a existat nicio întâlnire între candidat cu persoana indicată. Din păcate pentru decenţa dezbaterii prezidenţiale, Elena Lasconi a fost intoxicată şi a distribuit fără discernământ un fake-news grosolan. Ne aşteptam ca un fost prezentator TV să nu genereze falsuri în campania electorală şi să nu prezinte cu lejeritate false investigaţii de pe google maps drept certitudini. Aceste intoxicări servite sunt nedemne de un candidat care vrea să fie preşedintele României şi reflectă doar disperare'', se arată în comunicat.

Potrivit acestuia, Mircea Geoană este ''cel mai atacat candidat în această campanie''.

''Mircea Geoană este ţinta numărul unu a unei campanii agresive de discreditare la care, din păcate, s-a alăturat şi o competitoare electorală. Cetăţenii români văd acum cu ochii lor rezultatele milioanelor de euro aruncate în campanii de defăimare la adresa lui Mircea Geoană, finanţate de partidele politice sau de fugari apropiaţi de Rusia. Discreditarea singurului candidat care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu face doar jocul lui Marcel Ciolacu şi al AUR'', a menţionat sursa citată.

Legat de acest subiect, premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că există anumite informaţii despre o clădire din Bucureşti unde funcţionează o fermă de troli care ar activa în favoarea lui Mircea Geoană, iar autorităţile ar trebui să verifice.

În replică, Elena Lasconi i-a cerut premierului să sesizeze Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru a opri fermele de troli sau ''să facă verificări serioase legate de felul în care Mircea Geoană îşi desfăşoară campania în online''.