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Grindeanu: De la câștigarea prezidențialelor de către Nicușor Dan, relațiile cu Președinția au fost nici calde, nici reci

| 13 aug, 18:50

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că de la momentul câștigării alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, relațiile între PSD și Administrația Prezidențială au fost 'instituționale, nici calde, nici reci'.

 

El a fost întrebat de jurnaliști dacă există o răcire a relației dintre PSD și președintele Nicușor Dan, având în vedere că, în ultimele zile, șeful statului a contestat la CCR amendamente votate de PSD și AUR și a trimis la reexaminare în Parlament o lege promovată de PSD privind hidrocentralele.
'Ca să răspund la o chestie secundară din această întrebare, să știți că ne vom păstra punctul de vedere pe legea cu hidrocentralele, adică nu ne modificăm și considerăm forma a fi bună, mai ales că a trecut și de controlul constituțional, a trecut și de CCR. Doi, nu am avut relații calde ca să fie reci acum cu președintele Nicușor Dan, în nicio perioadă. Au încercat alții să justifice impotența politică, aruncând și de această dată cumva vina pe PSD că e într-o relație apropiată cu Nicușor Dan. Nu, n-a fost nici apropiată, nici depărtată', a afirmat Grindeanu la Parlament.
Liderul social-democraților a subliniat că Nicușor Dan n-a fost niciodată candidatul PSD - nici la primărie, nici la alegerile prezidențiale.
'Nicușor Dan a câștigat încrederea românilor în urmă cu un an și două luni și bine a făcut că a câștigat acele alegeri, și ăsta e un lucru foarte bun, iar de atunci relațiile între PSD și Administrația Prezidențială au fost relații instituționale, nici calde, nici reci. Fiecare a încercat să-și păstreze atribuțiile date de Constituție, de lege, de tot ce vreți', a mai declarat Grindeanu.

 

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