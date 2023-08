Grindeanu: Investiţiile României în infrastructură, importante pentru legăturile cu Ucraina şi Republica Moldova

"Din perspectiva priorităţilor pe care noi ca stat le-am declarat ca fiind foarte importante pentru noi, investiţii în infrastructură, în zona de Est a României. Şi în această zonă Galaţi-Brăila se investeşte, probabil dacă e să facem un calcul, cred că se investeşte cel mai mult, comparativ cu alte zone, în infrastructură. Numai ce am inaugurat podul pe care îl ştiţi cu toţii, mă feresc să spun că-i podul de la Brăila, fiind la Galaţi, ca să nu supăr pe nimeni, vorbim de drumul expres care se va termina anul viitor între Galaţi şi Brăila, vorbim de drumurile expres spre Focşani şi spre Buzău, vorbim de A7, Autostrada Moldovei, Magistrala 500 pe CFR. Asta arată priorităţile pe care noi le avem în a lega România de Republica Moldova şi de Ucraina în anii viitori. Asta înseamnă şi investiţii pe componenta navală. În ultimul an am semnat tot ce înseamnă lucrări de la Ploieşti la Paşcani şi dezvoltăm o rută nordică, autostrada spre Siret, la graniţă cu Ucraina, şi spre Est, Ungheni, Chişinău. Sunt importante pentru ceea ce va însemna perioada de după conflict, perioada de reconstrucţie în care va intra Ucraina. Ne dorim ca acea perioadă să vină cât mai repede şi războiul să se termine cât mai rapid şi Ucraina să intre în această zonă de reconstrucţie, iar infrastructura din România să fie pregătită pentru asta", a precizat Sorin Grindeanu.

El a subliniat faptul că majoritatea proiectelor mari de infrastructură din România sunt susţinute din fonduri europene.

"Pe programele europene, portul Constanţa doar pe componenta feroviară în următorii ani va ajunge la aproape 1 miliard de euro investiţii. Se vor aloca fonduri pe componenta navală, tot fonduri europene. Toate investiţiile şi toate proiectele din România în acest moment, majore, au finanţare europeană. Din acest punct de vedere, Uniunea Europeană este alături de noi, finanţează şi acea componentă 'Solidarity lanes' (culoarele solidarităţii). Proiectul de creştere a capacităţii de tranzit pe Sulina, sunt vreo 18 milioane de euro, din fonduri europene", a adăugat ministrul Transporturilor.

Oficialul român a participat vineri, la Galaţi, la o întâlniri cu reprezentanţi ai Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, Republicii Moldova şi Ucrainei, în care s-au discutat aspecte legate de rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina.

La reuniune au mai participat, pe lângă ministrul Sorin Grindeanu, şi Jim O'Brien, care conduce biroul SUA ce gestionează regimurile de sancţiuni (U.S. Sanctions Coordinator), vicepremierul ucrainean Oleksandr Kubrakov, Magda Kopczynska - director pentru Transportul pe Apă de la Directoratul-General pentru Mobilitate şi Transport, reprezentanţi ai Comisiei Europeane şi ministrul Agriculturii din Republica Moldova, Vladimir Bolea.