Grindeanu: Nu vom negocia niciodată eventuale scăderi ale veniturilor românilor

'Împreună cu colegii mei o să stabilim aceste lucruri pe care noi nu le vom negocia. (...) De exemplu, nu voi putea să negociez niciun fel de susținere dacă vor fi reduse investițiile către autoritățile locale. Exclus așa ceva. Am văzut în poziția unor domni care doresc să vină la guvernare că-și doresc acest lucru. Eu cred că tot ceea ce ține de PNDL, de Anghel Saligny, toate proiectele trebuie să continue. V-am dat un exemplu. De asemenea, nu vom negocia niciodată eventuale scădere ale veniturilor românilor. Sunt linii roșii. V-am dat câteva dintre ele. Indiferent dacă vom fi parte a guvernării activă sau vom susține un guvern sau vom fi în o poziție totală', a afirmat Grindeanu după o vizită pe șantierul autostrăzii A7.

O altă 'linie roșie' anunțată de acesta face referire la ritmul investițiilor în infrastructură.

'Apropo de linii roșii, PSD-ul nu va accepta să se treacă o linie roșie legată de investițiile în infrastructură. Nu voi accepta niciodată să se scadă ritmul pe care l-am impus în ultimii 2-3 ani și să se găsească, ca de obicei, aici, în domeniul transporturilor, acea resursă să acoperim alte domenii din guvern. Nu, asta iar e o linie roșie. România trebuie să continue pe ritmul pe care a intrat în ultimii ani și trebuie să continue nu doar anul acesta și anul viitor, ci, eu zic, vreo 5-6 ani de acum încolo și vom ajunge la acea rețea de care vorbeam mai devreme. E o altă linie roșie peste care nu o negociem', a adăugat președintele interimar al PSD.

El a arătat că PSD-ul nu a fugit niciodată de responsabilitate, reiterând faptul că partidul se află 'într-o poziție constructivă'.

'Ca să negociezi ceva, trebuie să pretinzi ceva. În acest moment, PSD-ul nu pretinde absolut nimic. PSD-ul va merge să discute, atunci când vom fi solicitați, despre proiecte, despre programe, despre lucruri care sunt adresate oamenilor. N-avem ce să negociem, fiindcă nu pretindem nimic. Dar apreciez poziția președintelui Nicușor Dan și de astăzi și din urmă, cu câteva zile, și deschiderea la dialog. (...) Am impresia că unii încearcă să ne pună într-o poziție din aceasta în care 'haideți la guvernare că trebuie să reparați niște lucruri pe care le-ați făcut voi în acești trei ani și jumătate'. Să știți că eu nu vreau să repar ceva legat de faptul că în ultimii trei ani am dat drumul la 400 de kilometri de autostradă. Nu vreau să repar acest lucru. Nu vreau să repar nici că s-au mărit în acești ani veniturile românilor cel mai mult din istorie. Nu vreau să repar nici asta. Nu vreau să repar nici faptul că în acești ani s-au făcut cele mai multe investiții din istoria României. Adică eu înțeleg poziția tuturor. (...) Suntem într-o poziție constructivă, dar nu vreau și nu vrem să fim folosiți așa pe post de sac de box cum încearcă să ne folosească unii și pe post în a invoca greaua moștenire. N-am fost singuri în această guvernare, am făcut lucruri bune împreună și cu ceilalți. Sunt unele lucruri care puteau fi făcute mai bine, dar aș vrea să fiu foarte bine înțeles în ceea ce am spus. PSD-ul este în poziția de a-și oferi toată expertiza, indiferent de poziția viitoarea guvernare. În opoziție fiind sau parte a guvernării', a declarat Grindeanu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a verificat, joi, lucrările pe șantierul lotului 2 al tronsonului de autostradă Ploiești - Buzău al A7.