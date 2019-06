Și DNA a avut Secție Specială, dar a fost desființată!

Serviciul de combatere a infractiunilor din justitie a fost creat in secret la inceputul anului 2014, s-a aflat despre el public in anul 2017 si a fost desfiintat dupa infiintarea prin lege a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).

Cele doua cereri transmise DNA au fost facute in contextul in care Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie face obiectul unor critici agresive din partea unor politicieni, magistrati, jurnalisti si ONG-uri, fara ca acestea sa aiba la baza o analiza fundamentata pe date si informatii concrete.

AMR si UNJR subliniaza ca SIIJ a fost infiintata ca urmare a unor probleme incontestabile privind anchetarea in trecut a judecatorilor si procurorilor, dosarele vizandu-i pe magistrati devenind veritabile mijloace de presiune indreptate impotriva lor.

Includerea in lege a unor garantii suplimentare, ce se regasesc in modul in care SIIJ este reglementata – criterii de selectie foarte ridicate, in cazul indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor competenta revocarii procurorilor apartine Plenului CSM, mandat pe termen limitat de 3 ani, obligatia prezentarii anuale a unui raport catre Plenul CSM etc. –, reprezinta argumente serioase pentru mentinerea sectiei. Acestor argumente trebuie sa li se raspunda cu contra-argumente, deopotriva de puternice, bazate pe fapte si date concrete, nu pe slogane.

Tag-uri:

loading...