Ilie Bolojan: Undă verde pentru proiectul de infrastructură care leagă România de Republica Moldova

'Este un moment foarte important pentru conectivitatea de transport de pe ambele maluri ale Prutului. Prin semnarea celor două documente bilaterale dăm undă verde proiectului care leagă România de Republica Moldova, finanțat prin Programul SAFE. Mulțumesc tuturor celor implicați atât din partea autorităților române, cât și din partea instituțiilor din Republica Moldova', a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, conform unui comunicat transmis de Biroul de presă al Guvernului.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, vicepremierul Vladimir Bolea, a mulțumit Guvernului României pentru sprijin și parteneriat.

'România și Republica Moldova dezvoltă o relație bazată pe respect și interes național. Inclusiv prin această investiție, Guvernele celor două țări dovedesc că au capacitatea de a dezvolta proiecte de anvergură în beneficiul cetățenilor', a declarat Vladimir Bolea.

La eveniment au mai participat ministrul interimar al Transporturilor, vicepremierul Radu Miruță, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și secretarii de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrișoreanu și Horațiu Cosma.

'Autostrada A8 este un proiect strategic. Atunci când va fi finalizat, în 2030, se va circula de la București la Ungheni pe autostradă, fapt puțin previzibil în urmă cu câțiva ani', a punctat Radu Miruță.

Radu Miruță și Vladimir Bolea au semnat acordul privind aspectele referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state, inclusiv a podului rutier de frontieră peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova).

Investițiile, finanțate prin Instrumentul SAFE, fac parte din coridorul strategic Tărășeni (UA) - Siret (RO) - Moțca (RO) - Ungheni (RO) - Berești (MD), considerat un ax prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană și partenerii săi estici.

'Acordul instituie cadrul juridic bilateral necesar implementării coordonate a acestor investiții, stabilind responsabilitățile părților privind finanțarea, execuția, exploatarea, întreținerea și administrarea infrastructurilor de transport de interes strategic. Totodată, documentul prevede constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea implementării proiectelor și actualizează cadrul juridic existent privind podul rutier Ungheni-Ungheni', transmite Guvernul.

De asemenea, reprezentanții Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România și ai Administrației Naționale a Drumurilor din Republica Moldova au semnat contractul pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț - Iași - Ungheni. Este vorba despre porțiunea dintre Iași și vama cu Republica Moldova (Pod peste Prut la Ungheni), care va include, în premieră, realizarea primilor kilometri de autostradă de peste Prut.

Contractul are în vedere construirea ultimilor 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Iași-Ungheni, respectiv primii 5 kilometri ai autostrăzii spre Chișinău. Proiectul are o valoare de 3,57 miliarde lei, iar finanțarea este asigurată prin Programul SAFE.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseu tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite: 14 poduri și pasaje, 2 tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri), 2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă - drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

Autostrada A8 include patru tronsoane cu o lungime totală de 89 kilometri și reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între România și Republica Moldova, se mai arată în comunicat.

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