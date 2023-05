Încă un deputat AUR a contestat decizia de sancţionare cu 50% din indemnizaţie şi reducerea timpului la pupitru

Coleşa a explicat, în solicitarea adresată Biroului permanent al Camerei Deputaţilor ce s-a întâmplat în plenul respectiv.

„În timpul şedinţei, la un moment dat, m-am aflat în apropierea birourilor de la care este prezidată şedinţa, unde am stat lângă domnul deputat AUR Sorin-Titus Muncaciu, pentru a-l susţine, ocazie cu care nu am realizat nicio acţiune sau omisiune prin care să perturb şedinţa sau care să fie de natură de a jigni colegii şi colegele. Precizez că am rămas aici aproximativ 3-4 minute, până când s-a prezentat doamna secretar Alexandra Presură, căreia i-am făcuut loc să îşi ocupe locul de la birou, ocazie cu care am părăsit zona şi m-am întors în sală”, a transmis deputatul AUR.

El a adăugat că sancţiunile care i-au fost aplicate îi restrâng drepturile şi libertăţile şi îl împiedică să îşi exercite funcţia de deputat ales în Parlamentul României.

„Sancţiunile ce mi-au fost aplicate au ca efect direct restrângerea drepturilor şi libertăţilor de care mă bucur, inclusiv de cele de care beneficiez în calitate de membru ales în organul reprezentativ suprem al poporului român. Astfel, pe de o parte, diminuarea nelegală a indemnizaţiei de deputat are ca efect punerea mea în dificultare în ceea ce priveşte exercitarea mandatului pe care mi l-a acordat poporul român, iar, pe de altă parte, reducerea duratei luării cuvântului la cel mult 10 secunde/intervenţie îmi anihilează posibilitatea de a acţiona în interesul tuturor alegătorilor, fiind atinsă însăşi esenţa dreptului meu de a discuta, dezbate şi rezolva problemele comunităţii în cadrul lucrărilor parlamentare”, a completat Coleşa.

Acesta solicită Biroului permanent să constate că decizia contestată nu este temeinică, „întrucât niciun dintre faptele săvârşite nu reprezintă abatere disciplinară, simplul fapt de a fi prezent într-o anumită zonă din sală neputând fi considerat o încălcare a Regulamentului”, conform textului contestaţiei pe care a făcut-o parlamentarul.

Şi deputatul AUR Lilian Scripnic a contestat, marţi, o decizie similară de sancţionare a Comisiei juridice a Camerei, care va fi supusă la vot, într-un plen secret, pe 6 iunie.

Parlamentari si simpatizanţi AUR au fost, în urmă cu două săptămâni, protagoniştii unor scene violente, atât în Parlament, unde au strigat, au protestat şi şi-au jignit colegii, exprimându-şi astfel dezacordul faţă de proiectul de lege privind prevenirea separării copilului de familie, deşi în comisii l-au votat în unanimitate, dar şi în afara Parlamentului, unde au scandat, au ameninţat jandarmii şi l-au agresat verbal şi fizic pe fostul premier Ludovic Orban.

Totodată, la dezbaterea propunerii legislative, deputaţii AUR au protestat faţă de acest proiect cu pancarte înscrise cu mesaje precum „Ajutăm familia, nu furăm copiii”, „Opriţi jaful naţional”. Partidul AUR a susţinut că proiectul de lege ar promova măsuri similare celor din ţările nordice, acolo unde autorităţile pot lua un copil din sânul familiei”.